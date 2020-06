El mensaje de Macri, Bullrich y Cornejo por el masivo banderazo contra la expropiación de Vicentín

Mauricio Macri, después del banderazo, publicó en Twitter una bandera argentina sin ninguna palabra. Minutos después, en diálogo con Infobae, aseguró estar “orgulloso de los argentinos”. Mientras tanto, los presidentes de los tres partidos de Juntos por el Cambio coincidieron en un zoom que organizó el radical Luis Otero, el periodista que fue candidato a intendente en Avellaneda, donde evaluaron el banderazo que movilizó al país, con repercusiones aún en lugares alejados del campo, como en la rotonda de San Justo, partido de La Matanza.

Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC) coincidieron en respaldar las manifestaciones y en llamar la atención para que haya respeto “hacia la propiedad privada, necesaria en democracia, y de la cual dependen millones de empleos”.

Bullrich dijo que “los argentinos salieron a defender sus valores. No salieron por una bolsa de alimentos sino en defensa del trabajo, los derechos, la República. Para no tener hambre mañana, necesito defender mi trabajo de hoy. Si me dejan trabajar, la Argentina funciona”.



Además, criticó a Alberto Fernández. “Prácticamente coaccionó al juez que lleva el caso a tomar determinadas decisiones, en lugar de permitir que la causa avance en tribunales”, expresó. Y aseguró que “es un apriete, o se hace lo que él dice o igual expropia”.

Cornejo, por su lado, contó que le solicitaron tres reuniones a Alberto Fernández para presentar propuestas para la lucha contra la pandemia. “En un país normal, el Presidente se reúne con la oposición, pero solo quieren hablar de la cuarentena, del número de muertos, se comparan con Chile, no se comparan con Uruguay. Lo hacen a conveniencia, no pareciera que hubiera otro plan que mantenernos encerrados”, dijo.

El titular de la UCR también abogó por una “una salida integral, abordando la salud económica, de la gente, de la República, armonizar economía y salud. Celebramos que haya pocas muertes de personas, pero no se puede celebrar que mueran muchas empresas y empleos”.

Ferraro, finalmente, llamó a la sociedad a mantenerse alerta ante el caso de Vicentín, y exhortó al “oficialismo a no pasar por alto el malestar de los argentinos”. “Hay un movimiento ciudadano ligado a la República, la democracia, poderes independientes. Las caravanas tienen que ver con eso”, expresó. Y agregó que “lo de Vicentín fue una violación a la propiedad privada, el kirchnerismo muchas veces tomó distancia para luego volver a embestir. No tenemos que dejar de denunciarlos”.

Los líderes de JxC no participaron del banderazo y se mantuvieron haciendo cuarentena. Algunos, como la diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehman, se manifestó con un grupo de militantes de la CC y banderas argentinas en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial, compartiendo escenario con su marido, el diputado provincial Luciano Bugallo, fuerte impulsor de las protestas de 2008 y el titular de la Sociedad Rural santafesina, Ricardo Argenti, además del ex intendente Mario Barletta. “Vicentín no se trata de Vicentín, se trata de la Argentina, una tierra que da la oportunidad de emprender y generar empleo”, dijo.

También se expresó Jorge Macri, el intendente de Vicente López, donde hubo una manifestación frente a la Quinta Presidencial. “Es mucha la gente que en todo el país está alzando la voz. Libertad, trabajo, respeto a la ley y la propiedad privada. Es importante que el Gobierno escuche a todos los argentinos. #BanderazoNacional”, fue uno de los posteos del intendente de Vicente López.

Otros dirigentes de la oposición prefirieron hablar en off the record. En general, quedaron sorprendidos por la masividad de la protestas, impactando en ciudades importantes como Córdoba y Paraná, pero también en pueblos más pequeños de las provincias, sobre todo productoras.