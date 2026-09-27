Karina Milei: "Vamos por buen camino; estamos esperando las inversiones"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó de la apertura de la 30ª Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, que se desarrolla en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

La presencia de la funcionaria se produjo en el comienzo de una nueva edición del encuentro, que reúne a autoridades, operadores turísticos y representantes de distintos destinos del país y de la región. La feria se extenderá hasta el martes y tiene como uno de sus ejes centrales la promoción de los destinos turísticos. Durante su participación, Karina Milei puso el foco precisamente en la necesidad de mostrar la Argentina y sus atractivos, y vinculó esa tarea de promoción con la posibilidad de favorecer la llegada de inversiones.

Antes de referirse al escenario político, la secretaria general de la Presidencia recorrió el stand de Aerolíneas Argentinas junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Allí destacó el trabajo de promoción del país como destino turístico.

"Estamos promocionando la Argentina. Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso", sostuvo.

La expectativa oficial por las inversiones

El mensaje de Karina Milei estuvo centrado en la expectativa del Gobierno respecto de la llegada de inversiones al país. La funcionaria planteó que la promoción turística de la Argentina puede contribuir a generar un mayor interés inversor. En ese sentido, vinculó directamente la exhibición de los destinos argentinos con la posibilidad de atraer capitales.

Su afirmación incluyó tanto una expresión de expectativa como una definición sobre lo que espera el Gobierno: "Van a venir. Estamos esperando eso".

La declaración se produjo en el marco de una feria que reúne a diferentes actores de la actividad turística y que constituye un espacio destinado a promocionar los destinos argentinos y regionales.

En ese escenario, la funcionaria puso en valor los atractivos nacionales al señalar: "Tenemos un país hermoso". La promoción de la Argentina apareció así como uno de los principales ejes de su participación en la FIT, junto con la expectativa de que esa exposición contribuya a la llegada de nuevas inversiones.

El mensaje político y el horizonte de 2027

Más tarde, durante una entrevista en vivo con LN+, Karina Milei fue consultada por la situación política y por el horizonte de 2027.

La respuesta de la secretaria general de la Presidencia fue breve y estuvo orientada a transmitir un mensaje de confianza respecto del rumbo del país. "Vamos por buen camino, sigan esperanzados", respondió.

La definición incorporó de esta manera una referencia directa al escenario político y al futuro, aunque sin desarrollar mayores precisiones sobre el horizonte de 2027. El mensaje se complementó con el pedido de que los argentinos mantengan la esperanza, una expresión que la funcionaria ya había planteado al señalar que el país avanza por un camino que considera positivo.

La declaración política se produjo en una jornada marcada principalmente por su participación en una actividad vinculada con el turismo y la promoción de la Argentina.

La FIT como escenario de encuentro del sector

La participación de Karina Milei coincidió con la apertura de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que tiene lugar en La Rural, en Palermo.

El encuentro reúne a representantes de distintos sectores relacionados con la actividad turística. Entre ellos se encuentran autoridades, operadores y representantes de destinos tanto de la Argentina como de otros puntos de la región. La feria se extenderá hasta el martes, por lo que durante las próximas jornadas continuará la actividad vinculada con la presentación y promoción de diferentes propuestas turísticas.

En ese marco, la recorrida de Karina Milei junto a Diego Santilli por el stand de Aerolíneas Argentinas permitió poner el foco en la promoción del país y en la expectativa de que esa tarea genere nuevas oportunidades de inversión.

Turismo e inversiones, dos ejes del mensaje

Las declaraciones de Karina Milei plantearon una relación entre la promoción turística y la expectativa económica del Gobierno.La funcionaria destacó que la Argentina debe ser promocionada y que sus características como destino pueden contribuir a generar interés por parte de inversores. En su recorrida por el stand de Aerolíneas Argentinas, resumió esa mirada al afirmar que la promoción del país puede hacer que "vengan más inversiones a la Argentina".

La expectativa, según sus palabras, permanece vigente: "Van a venir. Estamos esperando eso". Al mismo tiempo, la secretaria general de la Presidencia aprovechó su participación en la FIT para transmitir un mensaje de confianza sobre el rumbo del país. Consultada sobre la situación política y el horizonte de 2027, sostuvo que "vamos por buen camino" y pidió que los argentinos sigan "esperanzados".

De esta manera, su presencia en la feria estuvo atravesada por dos mensajes centrales. Por un lado, la necesidad de promocionar la Argentina como destino turístico y mostrar sus atractivos. Por otro, la expectativa de que esa promoción acompañe la llegada de inversiones.