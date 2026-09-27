Cuatro aprehendidos en Ancasti cuando intentaban hacerse de un ternero

Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Departamental Ancasti terminó con la aprehensión de cuatro personas del sexo masculino y el secuestro de distintos elementos, entre ellos una camioneta y un animal vacuno.

El hecho ocurrió en el paraje El Talar, en el departamento Ancasti, hasta donde llegaron numerarios de la dependencia policial a raíz de una situación en la que cuatro hombres habrían sido sorprendidos cuando intentaban apoderarse ilegítimamente de un ternero.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, el animal era propiedad de un hombre, por lo que quedó bajo resguardo policial en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del episodio. Los efectivos identificaron y aprehendieron a cuatro hombres, quienes quedaron vinculados al hecho investigado. Se trata de personas de apellidos Romero, de 29 años; Gordillo, de 28; Mendoza, de 45; y Ortega, de 43 años.

Aprehensión de cuatro personas

La intervención policial se produjo en el momento en que los cuatro hombres habrían sido sorprendidos intentando concretar el apoderamiento del ternero. A partir de esa situación, los numerarios de la Comisaría Departamental Ancasti procedieron a la aprehensión de los involucrados.

Los cuatro fueron trasladados posteriormente a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con el caso. La intervención quedó enmarcada en las medidas dispuestas a partir de la comunicación del hecho a la autoridad judicial competente.

Secuestraron el animal y otros elementos

Además de la aprehensión de los cuatro hombres, el procedimiento permitió concretar el secuestro preventivo del semoviente que habría sido objeto del intento de apoderamiento. El operativo también derivó en el secuestro de un vehículo y otros elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Un animal vacuno , correspondiente al ternero que habría sido objeto del intento de apoderamiento.

, correspondiente al ternero que habría sido objeto del intento de apoderamiento. Una camioneta Chevrolet S-10 .

. Un tráiler de madera .

. Elementos varios.

El animal quedó formalmente en calidad de secuestro, al igual que la camioneta Chevrolet S-10, el tráiler de madera y los demás elementos encontrados en el marco del procedimiento.

Intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 7

Tras la intervención policial, los cuatro supuestos autores fueron alojados en la dependencia correspondiente y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas que deberán seguirse en relación con el caso, mientras continúan las actuaciones derivadas del procedimiento realizado en el paraje El Talar.