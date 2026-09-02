El nuevo Salario Mínimo es de $383.800 desde septiembre y llegará a $437.000 en 2027

El Gobierno fijó en $383.800 mensuales el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a partir del 1° de septiembre de 2026 para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa. La medida contempla una actualización escalonada durante los meses siguientes hasta alcanzar los $437.000 mensuales en abril de 2027.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La nueva escala fue definida luego de que no se alcanzara un consenso entre los sectores que participaron de la convocatoria del Consejo del Salario. Según los fundamentos de la resolución, tras un "extenso intercambio de opiniones" no fue posible arribar a un acuerdo, por lo que la normativa estableció la necesidad de dictar un laudo para determinar los nuevos valores.

La medida alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores. En el caso de los trabajadores contratados con jornadas inferiores a la legal, el salario deberá abonarse en la proporción correspondiente.

La escala prevista desde septiembre hasta abril

La Resolución 4/2026 estableció ocho valores mensuales consecutivos, con incrementos que comenzarán a regir desde septiembre de 2026 y continuarán hasta abril de 2027. Los montos fijados son los siguientes:

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora.

$383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre de 2026: $391.200 mensuales y $1.956 por hora.

$391.200 mensuales y $1.956 por hora. Noviembre de 2026: $398.800 mensuales y $1.994 por hora.

$398.800 mensuales y $1.994 por hora. Diciembre de 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora.

$406.400 mensuales y $2.032 por hora. Enero de 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora.

$414.200 mensuales y $2.071 por hora. Febrero de 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora.

$422.000 mensuales y $2.110 por hora. Marzo de 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora.

$429.600 mensuales y $2.148 por hora. Abril de 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

Los valores mensuales corresponden a los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, mientras que los montos establecidos por hora se aplican a los trabajadores jornalizados. De esta manera, el Salario Mínimo, Vital y Móvil tendrá una actualización mensual durante un período de ocho meses, con valores previamente definidos hasta abril del próximo año.

La falta de acuerdo en el Consejo del Salario

La decisión del Gobierno se produjo luego de la reunión del Consejo del Salario, convocada para el pasado viernes, que concluyó sin acuerdo entre las partes.

La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta presentada por el sector empresario. La oferta contemplaba un incremento del 1,8% para septiembre y aumentos del 1,7% para los meses siguientes hasta abril. Ante esa propuesta, las centrales sindicales se retiraron del encuentro virtual y no se logró alcanzar un consenso.

El Consejo del Salario constituye el ámbito en el que dialogan representantes de:

Los trabajadores .

. Los empleadores .

. El Estado nacional .

. Los gobiernos provinciales.

La función de este espacio es establecer el piso salarial correspondiente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sin embargo, ante la falta de consenso, la definición quedó nuevamente en manos del Poder Ejecutivo. Esta situación ya se había producido el año pasado, cuando el Gobierno también resolvió por laudo una actualización del salario mínimo, en aquella oportunidad mediante un incremento dividido en diez tramos.

Cómo impactará en la prestación por desempleo

La Resolución 4/2026 también mantuvo la fórmula utilizada para calcular la Prestación por Desempleo, un beneficio que se encuentra directamente vinculado con el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La prestación será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya recibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato laboral. Además, se establecieron dos límites relacionados de manera directa con el salario mínimo vigente:

La prestación no podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Tampoco podrá superar el 100% de ese valor.

Como consecuencia de esta relación directa, los pisos y techos de la prestación por desempleo se actualizarán automáticamente a medida que comiencen a regir los distintos valores fijados entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La evolución del poder de compra

En este contexto, analistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA analizaron la evolución del poder de compra del salario mínimo. De acuerdo con ese análisis, el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Los datos utilizados por los analistas indican los siguientes valores:

Noviembre de 2023: equivalente a $626.106.

equivalente a $626.106. Julio de 2026: $372.400.

Según el análisis del IIEP, la diferencia entre ambos períodos refleja la caída acumulada del poder de compra del salario mínimo durante ese lapso. La fijación de una nueva escala se produce, de esta manera, en un escenario en el que el valor del salario mínimo y su evolución real forman parte de la discusión entre los diferentes sectores que integran el Consejo del Salario.

La discusión por los salarios de convenio

En paralelo al debate por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno abrió la posibilidad de impulsar nuevas negociaciones colectivas entre empresarios y sindicatos. La intención planteada es que los salarios de convenio comiencen con un piso de $1 millón bruto, cifra que equivale a alrededor de $830.000, dependiendo de cada caso.

Una fuente del Ejecutivo explicó a TN que, a raíz de la nueva ley laboral, se convocó a las partes de los diferentes convenios para negociar nuevos acuerdos y buscar una mejora de los pisos salariales.

"A raíz de la nueva ley laboral se convocó a las partes de todos los convenios a negociar nuevos acuerdos y se les dijo: 'Júntense y traten de subir los pisos'. Fue una sugerencia", explicó la fuente.

Sin embargo, desde el propio Ejecutivo aclararon que se trató únicamente de conversaciones informales. La Secretaría de Trabajo es, en este marco, el organismo encargado de homologar los convenios que surjan de las negociaciones entre los sectores involucrados.

Ocho meses de aumentos definidos

Con la publicación de la Resolución 4/2026, el Gobierno dejó establecida una hoja de ruta para la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante ocho meses consecutivos. El nuevo esquema comenzará con los $383.800 mensuales desde septiembre de 2026 y llegará a $437.000 en abril de 2027, mientras que los trabajadores jornalizados tendrán valores horarios que pasarán de $1.919 a $2.185 durante el mismo período.

La definición se produjo sin acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores en el Consejo del Salario, lo que derivó nuevamente en la intervención del Poder Ejecutivo mediante un laudo.

Al mismo tiempo, la actualización tendrá consecuencias directas sobre la prestación por desempleo, cuyos valores mínimos y máximos se encuentran vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En paralelo, continúa abierta la discusión sobre los salarios acordados bajo convenio, en un contexto en el que el Gobierno planteó conversaciones para promover nuevos acuerdos y elevar los pisos salariales, aunque aclaró que, hasta el momento, se trató de intercambios de carácter informal.