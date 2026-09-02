La delegación del Vaticano visita Luján y el Cottolengo Don Orione por la llegada del Papa

La preparación de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, continúa con una nueva etapa de relevamientos. Luego de las recorridas realizadas por la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, los enviados del Vaticano visitarán este miércoles dos puntos de la provincia de Buenos Aires que formarán parte de la agenda del sumo pontífice: la Basílica de Luján y el Cottolengo Don Orione de Claypole.

La visita de la delegación de la Santa Sede se produce luego de un encuentro mantenido entre autoridades del Episcopado y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el que se abordaron distintos detalles relacionados con las actividades previstas durante la presencia del papa en territorio argentino.

Los recorridos tienen, por el momento, un carácter exploratorio. Desde el Episcopado aclararon que los enviados vaticanos se encuentran relevando los lugares y manteniendo reuniones de carácter informativo, mientras las definiciones posteriores deberán ser elevadas a la Secretaría de Estado.

Luján y Claypole, los puntos de la recorrida bonaerense

La jornada de este miércoles estará centrada en dos lugares de la provincia de Buenos Aires que aparecen vinculados a la agenda que tendrá León XIV durante su paso por el país.

Por un lado, la delegación visitará la Basílica de Luján, confirmada como sede de una de las tres grandes misas que el papa celebrará en la Argentina. Las otras dos celebraciones de gran convocatoria se realizarán en:

Buenos Aires .

. Córdoba.

La realización de una de las misas en Luján había sido adelantada días atrás por el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo. El segundo punto que recorrerán los enviados del Vaticano será el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Este lugar fue señalado por la Iglesia como "una posibilidad muy fuerte" para una de las dos actividades de la agenda papal vinculadas con situaciones de vulnerabilidad.

Se trata de un complejo de 49 manzanas destinado al cuidado de personas con discapacidad.

La reunión entre Colombo y Kicillof

En la previa de la llegada de la delegación papal a estos dos puntos de la provincia, el presidente del Episcopado, Marcelo Colombo, mantuvo una reunión en La Plata con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El encuentro estuvo orientado a avanzar en los detalles vinculados con la visita del sumo pontífice y las actividades previstas en territorio bonaerense. Tras la reunión, Kicillof se expresó a través de sus redes sociales y se refirió especialmente a la organización de las actividades programadas en Luján.

"Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad", señaló el gobernador.

Además, aseguró que las diferentes áreas de la administración provincial estarán involucradas en la preparación del acontecimiento. "Todas las áreas del Gobierno de la Provincia estarán a disposición para que esta visita tan esperada por los bonaerenses se desarrolle en paz y de la mejor manera", agregó.

De esta manera, la organización de la visita contempla también la preparación de un operativo de seguridad para la misa prevista en Luján el 11 de noviembre.

Actividades religiosas y de acompañamiento

La Basílica de Luján aparece como uno de los escenarios centrales de la visita del papa León XIV. La confirmación de una de las tres grandes misas en ese lugar coloca a la ciudad dentro de los principales puntos de la agenda del pontífice durante su estadía en el país.

Al mismo tiempo, el recorrido por el Cottolengo Don Orione se vincula con una de las actividades previstas en torno a situaciones de vulnerabilidad. La Iglesia señaló al complejo de Claypole como una "posibilidad muy fuerte" para una de las dos actividades de estas características que integrarán la agenda papal.

El Cottolengo Don Orione se extiende sobre 49 manzanas y está destinado al cuidado de personas con discapacidad.

La visita de la delegación vaticana permitirá continuar con el relevamiento de las características de ambos lugares, aunque desde el Episcopado insistieron en que todavía no se trata de una instancia definitiva de organización.

Recorridas exploratorias antes de las definiciones

Desde el Episcopado explicaron que los enviados del Vaticano continúan desarrollando reuniones y visitas con un carácter fundamentalmente informativo y exploratorio. "Son reuniones más informativas, están mirando lugares, no están definiendo nada. Eso después se enviará a secretaría de Estado y se decide", señalaron desde la Episcopal a este medio durante esta semana.

La aclaración permite dimensionar el alcance de las recorridas que se desarrollan en los distintos puntos del país. Los enviados de la Santa Sede inspeccionan los lugares y recaban información, mientras las definiciones posteriores deberán seguir su correspondiente proceso.

La visita a Luján y Claypole constituye así una nueva etapa dentro de una semana de trabajo que incluyó actividades en los tres distritos que integrarán la visita papal de noviembre.

Relevamientos en Buenos Aires, Córdoba y la provincia

La agenda de la delegación vaticana comenzó el lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esa jornada se realizaron recorridas por distintos puntos, entre ellos el Monumento de los Españoles, el Palacio Libertad y el Palacio San Martín.

En este último lugar se llevó a cabo una reunión de trabajo de la que participaron representantes de diferentes instituciones y organismos. El encuentro reunió a:

La Secretaría General de la Presidencia .

. La Nunciatura Apostólica .

. La Conferencia Episcopal Argentina .

. La Cancillería.

Luego, el martes, la delegación se trasladó a Córdoba para continuar con los relevamientos. Allí recorrió los sitios relacionados con el encuentro que el papa tendrá en esa provincia con obispos y seminaristas.

La jornada de este miércoles en la provincia de Buenos Aires, con las visitas a Luján y Claypole, permitirá completar el circuito de recorridas previsto para esta etapa de preparación.

La delegación partirá este jueves

Una vez finalizado el recorrido por los tres distritos incluidos en la visita papal, la delegación de la Santa Sede tiene previsto partir de la Argentina este jueves por la mañana.

La salida se producirá luego de completar una semana de relevamientos que abarcó la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, los lugares que concentrarán las actividades previstas durante la llegada de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre.

Con la misa programada para el 11 de noviembre en Luján, las otras grandes celebraciones previstas en Buenos Aires y Córdoba, el posible encuentro en el Cottolengo Don Orione y las actividades con obispos y seminaristas, la agenda comienza a delinearse mientras continúan las instancias de relevamiento.

Por el momento, los enviados del Vaticano siguen recorriendo los lugares y reuniendo información. Las definiciones finales sobre los distintos aspectos de la visita deberán avanzar posteriormente, una vez que el resultado de estas recorridas sea enviado a la instancia correspondiente de la Secretaría de Estado.