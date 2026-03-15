El oficialismo y el kirchnerismo disputan el control de las comisiones clave

El Congreso de la Nación se perfila nuevamente como el escenario de una intensa disputa política. En esta oportunidad, el conflicto entre La Libertad Avanza (LLA) y el bloque del Partido Justicialista (PJ) —con el kirchnerismo a la cabeza— se centra en la conformación de las comisiones de trabajo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Mientras el oficialismo busca afianzar su influencia mediante acuerdos con bloques aliados y la distribución estratégica de presidencias, los jefes de las bancadas opositoras, José Mayans y Germán Martínez, han elevado su reclamo por lo que consideran una representación insuficiente de su espacio en las estructuras legislativas.

La distribución de poder en el Senado

El Senado de la Nación tiene previsto constituir esta semana nueve comisiones fundamentales, distribuidas en un esquema que busca garantizar la gobernabilidad de los proyectos enviados por el Ejecutivo. El reparto diseñado por el oficialismo establece que cinco de estas comisiones serán presididas por La Libertad Avanza, tres quedarán bajo el control de aliados de la Unión Cívica Radical (UCR) y una será asignada a la senadora jujeña Carolina Moisés.

Cabe destacar que Moisés, referente de Convicción Federal y vicepresidenta de la Cámara alta, protagonizó una ruptura significativa con el interbloque conducido por Mayans, junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, lo que le valió este espacio de poder. El control de las comisiones en el Senado se ha definido de la siguiente manera:

La Libertad Avanza: Asuntos Constitucionales (Agustín Coto), Agricultura, Ganadería y Pesca (Joaquín Benegas Lynch), Legislación General (Nadia Márquez), Defensa Nacional (Luis Juez) y Deportes (Bruno Olivera Lucero).

Asuntos Constitucionales (Agustín Coto), Agricultura, Ganadería y Pesca (Joaquín Benegas Lynch), Legislación General (Nadia Márquez), Defensa Nacional (Luis Juez) y Deportes (Bruno Olivera Lucero). Unión Cívica Radical: Seguridad Interior y Narcotráfico (Carolina Losada), Turismo (Mariana Juri) y Asuntos Administrativos y Municipales (Daniel Kroneberger).

Seguridad Interior y Narcotráfico (Carolina Losada), Turismo (Mariana Juri) y Asuntos Administrativos y Municipales (Daniel Kroneberger). Convicción Federal: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (Carolina Moisés).

Asimismo, durante el período de sesiones extraordinarias, se habían establecido las integraciones de otras comisiones clave, tales como Acuerdos (Juan Carlos Pagotto), Ambiente y Desarrollo Sustentable (Edith Terenzi), Justicia y Asuntos Penales (Gonzalo Guzmán Coraita), Presupuesto y Hacienda (Agustín Monteverde), Relaciones Exteriores y Culto (Francisco Paoltroni) y Trabajo y Previsión Social (Patricia Bullrich). En este marco, el interbloque Popular de Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio mantuvo reuniones con la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien les informó que el sector contará con seis vocalías en comisiones de 17 miembros, una decisión que augura nuevas polémicas en el recinto.

Sesión clave y pliegos judiciales

Este miércoles, a las 14:00, el Senado llevará a cabo una sesión trascendental tras los acuerdos alcanzados en Labor Parlamentaria por el presidente provisional, Bartolomé Abdala. Se habilitará el tratamiento de los ascensos en las Fuerzas Armadas en la Comisión de Acuerdos.

Además, el oficialismo aguarda la llegada de pliegos judiciales por parte del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Entre las prioridades, figura la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, con especial interés en los juzgados del interior. También ingresarán formalmente dos expedientes de alta sensibilidad política: la prórroga por cinco años de Carlos Mahiques —quien integra la Casación Penal y se acerca al límite jubilatorio de 75 años— y el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. En paralelo, la Cámara alta aprobará dos convenios internacionales para evitar la doble imposición fiscal, suscritos con Francia y Austria en 2019.

El esquema en Diputados

En la Cámara baja, el presidente Martín Menem cuenta con facultades para integrar 18 comisiones. El esquema tentativo proyecta:

La Libertad Avanza: Legislación General (Santiago Santurio), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar), Energía y Combustibles (Lorena Villaverde) y Discapacidad (Miriam Niveyro). Esta última comisión reviste especial importancia tras el debate de 2025 sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y el posterior veto presidencial.

Legislación General (Santiago Santurio), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar), Energía y Combustibles (Lorena Villaverde) y Discapacidad (Miriam Niveyro). Esta última comisión reviste especial importancia tras el debate de 2025 sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y el posterior veto presidencial. Fuerzas por el Cambio (Pro, UCR, MID): Tendrán el control de tres comisiones, incluyendo Educación (Alejandro Finocchiaro), Transporte, Población y Desarrollo Humano, y Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias.

Tendrán el control de tres comisiones, incluyendo Educación (Alejandro Finocchiaro), Transporte, Población y Desarrollo Humano, y Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias. Unión por la Patria: Presidirá nueve comisiones, mientras que el interbloque Unidos (Pichetto, Ferraro) contará con dos, destacándose la presidencia de Libertad de Expresión para Mónica Frade.

Este tablero parlamentario anticipa una semana de tensiones, marcada tanto por el debate técnico de los pliegos como por el impacto político del aumento de dietas y la compleja relación entre el oficialismo y la oposición en un Congreso altamente fragmentado.