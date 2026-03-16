El Poder Judicial será distinguido por su programa "Justicia Cerca"

Un reconocimiento a la innovación en el acceso a la justicia

El próximo miércoles 18 de marzo, la sede de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires se convertirá en el escenario de un hito para la justicia regional. El programa Justicia Cerca, una iniciativa diseñada e impulsada por el Poder Judicial, ha sido distinguido como una de las diez prácticas judiciales más destacadas a nivel nacional. Esta selección es el resultado de un exhaustivo análisis de numerosas propuestas provenientes de todo el país, las cuales fueron evaluadas bajo la premisa de ofrecer soluciones concretas que transformen y agilicen el servicio de justicia tradicional.

Este prestigioso reconocimiento se enmarca en el proyecto denominado "Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia", un esfuerzo conjunto coordinado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial, contando además con el apoyo institucional de la Embajada Británica. El objetivo central de este encuentro es poner en valor y visibilizar aquellas políticas públicas que no solo funcionan en la teoría, sino que ofrecen respuestas reales y tangibles a las demandas de la ciudadanía.

El corazón de la iniciativa: Liderazgo y documentación académica

La implementación de este programa ha requerido una coordinación minuciosa y una visión estratégica sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables. La Dra. Rita Verónica Saldaño, ministra de la Corte de Justicia y coordinadora del programa, tendrá un rol protagónico en el evento de Buenos Aires. En su carácter de expositora, la magistrada compartirá los detalles de la ejecución de esta política judicial que busca, ante todo, garantizar el acceso efectivo a los derechos en territorios que, históricamente, han permanecido al margen de los centros tribunalicios debido a su lejanía geográfica.

Para que una práctica institucional sea reconocida a este nivel, debe ser medible, sistemática y estar debidamente documentada. En este sentido, la investigación que permitió plasmar el impacto y el funcionamiento de Justicia Cerca contó con la colaboración estratégica de la licenciada Linda Roldán. Como integrante del Departamento de Comunicación del Poder Judicial de Catamarca, Roldán participó activamente en la sistematización de la experiencia institucional que dio origen al trabajo presentado, transformando la labor operativa diaria en un documento analítico capaz de ser evaluado por pares nacionales.

Invertir la lógica: El Poder Judicial presente en el territorio

El programa Justicia Cerca nace como una respuesta institucional directa a una problemática estructural caracterizada por las barreras territoriales, económicas y sociales. Durante décadas, el sistema judicial operó bajo una lógica reactiva y centralizada, donde el ciudadano debía sortear grandes distancias y graves limitaciones de transporte para poder reclamar sus derechos básicos. Esta dinámica profundizaba la desigualdad y alejaba a los sectores más postergados de la protección legal.

La iniciativa invierte completamente esta ecuación mediante una estrategia de descentralización efectiva. A través de operativos territoriales periódicos, el sistema se moviliza de forma programada hacia el interior provincial, trasladando equipos de defensorías públicas y operadores judiciales directamente a las comunidades. En el lugar, los profesionales brindan asesoramiento jurídico, reciben consultas e inician trámites de manera inmediata. Esta metodología elimina de raíz la barrera de la distancia, permitiendo que las localidades alejadas de los grandes centros urbanos dejen de percibir a la justicia como una entidad lejana para verla como un servicio humano y accesible.

Un modelo de gestión con potencial para el resto del país

Uno de los puntos más destacados por los organizadores es el potencial de réplica que posee esta iniciativa catamarqueña. El proyecto presentado por las entidades periodísticas reúne diez investigaciones que analizan cómo estas prácticas logran resultados concretos y de qué manera podrían ser adoptadas por otros poderes judiciales provinciales y federales. La visibilización de Justicia Cerca busca, en última instancia, inspirar un cambio sistémico en la justicia argentina, promoviendo la adopción de herramientas que fortalezcan el vínculo entre las instituciones y la sociedad.

Al demostrar que es posible reducir la brecha entre el tribunal y el ciudadano, se contribuye a fortalecer pilares fundamentales de la democracia como el acceso universal a la justicia y la confianza ciudadana. La experiencia de Catamarca, hoy documentada y premiada, se posiciona como un faro de innovación judicial, demostrando que la eficiencia de un sistema no se mide solamente por la celeridad de los expedientes en un despacho, sino por la capacidad real del Estado de llegar a donde se encuentran las necesidades de la gente.