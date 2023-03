El Presidente cerró su discurso apuntando nuevamente contra la Corte y la condena a CFK

El presidente Alberto Fernández encabezó su cuarto y último discurso ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 141° Período de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, oportunidad en la que se vio cara a cara con la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los conflictos internos que atraviesa el Frente de Todos por las candidaturas electorales.

El mandatario defendió su gestión durante dos horas exactas ante la mirada de la vicepresidenta, que fue la encargada de los rigores formales del acto y estuvo acompañada por la nueva presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien reemplazó el año pasado al actual ministro de Economía, Sergio Massa, en la conducción de ese cuerpo.

Lo destacado del discurso de Alberto Fernández

El presidente destacó que "la economía creció por tercer año consecutivo": "Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir".

Luego volvió a criticar a los medios, a los que acusó de "generar desánimo y malestar". Seguidamente salió a cruzar los cuestionamientos de La Cámpora por su "moderación": "Escuché que criticaban mi moderación, pero me enfrenté a acreedores privados, le puse el pecho a la pandemia, construí hospitales modulares mientras ponía de pie un sistema de salud abandonado".

Previamente, Fernández, le hizo guiños a Cristina en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, en medio de la fuerte interna en el oficialismo: "Estoy al lado de la Vicepresidenta cuando es perseguida".

Sobre la condena a Cristina Kirchner: “Buscaron su inhabilitación política”

Alberto Fernández se reencontró con la Vicepresidenta luego de que no se vieran en público desde junio del año pasado en Tecnópolis, y en privado, luego del atentado en septiembre. En este contexto, llamó la atención el tibio abrazo protocolar y un gesto con una botella de agua que no pasó desapercibido: la Vicepresidenta rechazó que Fernández le llene un vaso con agua. La incomodidad fue notoria en la previa del discurso del jefe de Estado.

No obstante esto, Fernández otorgó un importante párrafo en su cierre de discurso referido a la cuestión de la Justicia y sobre la condena a Cristina Kirchner. En este sentido, remarcó que “buscaron su inhabilitación política”.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, aseveró.

A ello, el Presidente agregó: “Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. “No pudo no haber sabido” sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho”.

“Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Al derecho penal liberal, nacido al amparo de la Revolución Francesa y que evolucionó con la mejor dogmática en el derecho continental, le repugnaría observar semejantes conclusiones”, manifestó Fernández.

Por último, apuntó contra los tribunales y sostuvo que "aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”.

El Juicio Político a la Corte Suprema

Nuevamente, el Jefe de Estado apuntó con dureza a la Corte Suprema por la cautelar a favor de CABA por la coparticipación y volvió a criticar a la Justicia. Sus aseveraciones generó rechazo entre la oposición que respondió con críticas.

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, manifestó.

En este sentido, señaló que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Al respecto, respondiendo a las críticas de la oposición, Fernández argumento que “los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”.

“Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto (…) Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. (…) Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores”. cuestionó el Presidente.

En la misma línea, remarcó que “atentan contra la Constitución los que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la república. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial”.

Por último, sostuvo "Todo ciudadano debe ser tratados con el rigor y las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho”.



Diputados de la oposición abandonaron el recinto frente a las críticas del Presidente

El senador Martín Lousteau y los diputados Emiliano Yacobitti y Fernando Iglesias se fueron del recinto en medio de las críticas de Alberto Fernández a la Corte Suprema por el fallo sobre la coparticipación porteña.