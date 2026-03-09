El Presidente confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid

En un contexto de intensa actividad diplomática y agenda internacional, el presidente Javier Milei ha confirmado un nuevo destino para su itinerario en el exterior. Durante su estadía en la ciudad de Nueva York, el jefe de Estado anunció a través de su cuenta de la red social X que participará en el Foro Económico de Madrid (MEF), evento que se desarrollará el próximo sábado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre.

El Presidente estará a cargo de la ponencia de clausura de la jornada, un encuentro definido por la organización como el "evento económico y empresarial más influyente de España". La jornada, que se llevará a cabo en el edificio multiuso originalmente diseñado como plaza de toros, comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá durante doce horas, concluyendo con una cena cerrada.

Una agenda cargada de debate liberal

El programa del encuentro incluye una estructura de 13 paneles previos a la participación de Milei. Estos espacios abordarán una multiplicidad de temáticas que reflejan los ejes centrales del pensamiento libertario y la crítica a los modelos actuales. Entre los tópicos destacados se encuentran críticas a la izquierda política, el rol del periodismo y los medios de comunicación, la función empresarial y el emprendimiento, nuevos modelos educativos, el avance desregulatorio y la violencia iliberal de género.

Un punto central de la jornada será la mesa titulada "La Argentina de Milei", que contará con la disertación del doctor en Economía Juan Ramón Rallo y el economista Eduardo Garzón, quienes analizarán los pormenores y las claves del programa económico implementado por la actual administración. Para los interesados en asistir, la organización ha dispuesto distintas categorías de entradas, cuyos precios fluctúan desde los 49 euros para el acceso estándar hasta los 2.500 euros para la modalidad VIP, que incluye el cubierto en la cena de cierre.

Antecedentes y proyecciones

El vínculo del mandatario con este foro no es inédito. En la edición de junio de 2025, Milei protagonizó una participación que resonó con fuerza en la escena política internacional. En aquella oportunidad, el líder libertario no solo polemizó con su par español, Pedro Sánchez, sino que proclamó la "muerte" del socialismo. En aquel auditorio colmado, el Presidente ratificó su postura al afirmar que contra los socialistas de mierda siempre estará de su lado. Además, proyectó un futuro ambicioso para nuestro país, sosteniendo que si la Argentina continúa abrazando las ideas de la libertad, en 40 años será la primera potencia mundial.

Itinerario global en medio de la tensión geopolítica

El viaje del Presidente a España se suma a una serie de desplazamientos estratégicos iniciados en Estados Unidos. Tras su paso por Miami, donde participó en la alianza Escudo de las Américas junto a jefes de Estado regionales, el mandatario se trasladó a Nueva York para participar en la Argentina Week, desarrollada entre el 9 y el 12 de marzo.

El cronograma del jefe de Estado se completa con una escala clave: un viaje exprés a Chile programado para el jueves 12 de marzo. El objetivo de esta visita es asistir a la ceremonia de traspaso de mando de José Antonio Kast, el recién electo presidente del país vecino.

No obstante, fuentes oficiales han precisado que el viaje a Madrid permanece sujeto al estado de situación del mundo, marcado especialmente por la escalada bélica en Medio Oriente tras la avanzada de Estados Unidos contra Irán. En caso de concretarse, la delegación que acompañará al Presidente estará conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, la hoja de ruta del mandatario contempla otras intenciones internacionales. Hacia finales de abril, Milei planea realizar una nueva visita a Israel, tras haber recibido una invitación formal del primer ministro Benjamin Netanyahu con motivo de los actos por el Día de la Independencia (Yom Ha'atzmaut), reafirmando así la sintonía política que mantiene con dicho país.