SUTNA impulsa la estatización de FATE para proteger puestos de trabajo

En un escenario de alta tensión para el sector industrial, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ha puesto en marcha una maniobra legislativa de gran escala. Con el objetivo explícito de evitar el cierre definitivo de la planta de FATE —anunciado recientemente por la empresa—, el gremio impulsa un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que propone la declaración de "utilidad pública" de la producción de dicha firma. La iniciativa, redactada por los asesores legales del sindicato y presentada formalmente ante diversos bloques de la Cámara de Diputados bonaerense, busca que el Estado provincial asuma de manera temporal el control operativo de la compañía para salvaguardar la continuidad productiva y, fundamentalmente, proteger los 920 puestos de trabajo que hoy se encuentran en riesgo de desaparecer.

El alcance de la medida: ocupación temporaria y control estatal

El eje central de la propuesta del SUTNA es la figura jurídica de la "ocupación temporaria". Este instrumento legal tiene como fin último que el Poder Ejecutivo provincial se haga cargo del control del directorio de la empresa, lo cual permitiría mantener la operatividad de una firma estratégica, dada su especialización en la fabricación de neumáticos para unidades de gran porte, como colectivos y camiones.

Desde el punto de vista técnico y logístico, la argumentación gremial pone el acento en la importancia sistémica de FATE. El sindicato ha advertido a los legisladores sobre el profundo impacto social que el cierre definitivo de la planta tendría en la región, no solo por la pérdida directa de casi un millar de empleos, sino por el efecto dominó que afectaría a otras actividades dentro de la compleja cadena productiva del neumático. La propuesta del SUTNA se resume en los siguientes puntos clave:

Declaración de utilidad pública: El proyecto busca amparar la producción de FATE bajo este marco legal.

El proyecto busca amparar la producción de FATE bajo este marco legal. Intervención provincial: El Estado de la provincia de Buenos Aires asumiría el control del directorio de la firma privada de manera transitoria.

El Estado de la provincia de Buenos Aires asumiría el control del directorio de la firma privada de manera transitoria. Garantía logística: La continuidad de FATE es presentada como un requisito indispensable para el normal funcionamiento del sistema logístico y del transporte público en todo el territorio nacional.

Un esquema transitorio frente al cierre privado

Es fundamental destacar que la propuesta del gremio enfatiza un carácter transitorio para esta medida de excepción. Según lo planteado por el SUTNA ante los legisladores, la intención no es una expropiación definitiva, sino una intervención estatal temporal. Una vez que la empresa privada pueda presentar un plan de continuidad viable y sustentable para sus operaciones, la idea es que el control de la compañía retorne a manos privadas, habiendo logrado durante el interregno la preservación de la estructura fabril y la fuente laboral de los trabajadores.

Este planteo surge en respuesta a la preocupación por el anuncio de cierre de la planta, un hecho que, a juicio del sindicato, requiere de una acción política inmediata para evitar un desguace industrial de consecuencias impredecibles. Las fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas confirmaron que el proyecto ya se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y la oposición deberán evaluar la viabilidad legal y política de que la provincia de Buenos Aires se involucre directamente en la gestión de una compañía privada, priorizando la estabilidad del sistema de transporte y el mantenimiento del empleo en un contexto económico de alta sensibilidad.