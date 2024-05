"El Presidente me eligió porque tengo mejor capacidad de diálogo", declaró Francos

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete elegido por Javier Milei para suceder a Nicolás Posse, evaluó que su nombramiento responde a que el Presidente considera que “es un momento en el que la política y la acción del Gobierno cuenta con varios objetivos pendientes” y al mismo tiempo “hay que coordinar el momento del país con las acciones de Gobierno”.

El periodista Marcelo Longobardi le consultó a Francos en Radio Rivadavia si en su nuevo cargo tendrá el rol de generar diálogo y consensos con la clase política. “Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, contestó el funcionario que dejará el Ministerio del Interior.

En esta línea, continuó: “El Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, pero tiene la sagacidad de entender que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar y ese es el rol que me ha asignado”.

A la vez, confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al Gabinete, pero aún no está determinado en qué cargo. “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”, señaló.

Sostuvo que en los próximos días comenzará un proceso para “rever las funciones de distintos integrantes” del área, y admitió que “algunos de los cargos continuarán y otros cambiarán; hay que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y la circunstancia”.

En tanto, y consultado sobre la salida de Posse del gabinete nacional, Francos reconoció que se trató de un “desgaste” y de “diferencias con el Presidente”. “No es un tema nuevo. En un momento la situación era insostenible y presentó la renuncia, y fue lo más aconsejable para terminar con las especulaciones y empezar una etapa nueva”, agregó.

AFI, empresas públicas y Ley Bases

El flamante nuevo jefe de Gabinete, además, adelantó en diálogo con Eduardo Feinman en radio Mitre que buscará “desconcentrar” la responsabilidad que tenía Posse sobre las empresas públicas “en las distintas áreas del gobierno”. Se trata de empresas como YPF AySA, Núcleo Eléctrica Argentina, corredores viales, administración de puertos, Télam, RTA y ARSAT.

“Yo creo que hay que agilizar la función del jefe de Gabinete, que es coordinar la acción de los ministerios. Pasar a la gestión concreta de todo eso es imposible. Hay ministerios que tiene más ese rol, no lo quiero cargar al ministro de Economía (Luis “Toto” Caputo) con todos los temas porque me va a matar, pero hay que descentralizar esas actividades”, aseguró Francos.

Por otro lado, confirmó que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) también saldrá de la órbita de jefatura de Gabinete. “Mi intención y la de él (por Javier Milei) es que dependa de Presidencia. Todos los que integran el equipo de gobierno son hombres de confianza del presidente, hasta que en un momento la pierden. No lo digo por Nicolás Posse, él habrá tenido algún desentendimiento de gestión y presentó su renuncia”, sostuvo.

Por último, se refirió al tratamiento parlamentario de la Ley Bases. “La gente en la calle pide 'sáquenle la Ley bases al Presidente'. Yo pienso que estamos cerca, entiendo perfectamente el rol del Congreso, hay muchos aspectos en los que la ley ha sido mejorada y otros puntos en lo que no pudimos avanzar”, afirmó.

Y completó: “Creo que vamos a tener un despacho de comisión y vamos a poder tratar la ley, espero que se apruebe y ahí comenzar, porque es tan importante que tengamos esa ley y nos pongamos a generar inversiones en toda nuestra riqueza natural cuando hay tanta gente sufriendo condiciones indignas para una Argentina que es un país de enormes posibilidades. Entiendo que vamos a tener los votos. Hay muchos senadores proclives a acompañarnos en esto. Ojalá mi gestión pueda comenzar con una ley que permita un crecimiento rápido de la Argentina”.