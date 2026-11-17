El PRO decidió respaldar el proyecto del Gobierno nacional para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), luego de una reunión encabezada por Mauricio Macri y en la que participaron gobernadores, legisladores, dirigentes e intendentes del espacio. La decisión se tomó antes de que la iniciativa avanzara en la Cámara Alta y en una instancia particularmente sensible para las conversaciones políticas entre el partido y La Libertad Avanza (LLA).

La mesa ejecutiva nacional del PRO se reunió durante la mañana de este martes mediante la plataforma Zoom y resolvió acompañar, en líneas generales, la reforma electoral que impulsa el Gobierno, incluida la suspensión de las primarias de cara al calendario electoral de 2027, según la información publicada por Infobae.

El encuentro se desarrolló pocas horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral. La definición partidaria representó un movimiento relevante frente a una iniciativa que había generado reparos dentro del PRO, especialmente por tratarse de una modificación de las reglas electorales con vistas a los comicios presidenciales.

Gobernadores, legisladores e intendentes participaron de la reunión

La convocatoria reunió a las principales figuras políticas del PRO y contó con la participación de dirigentes que tienen responsabilidades institucionales y legislativas en distintos niveles de gobierno.

Entre los asistentes estuvieron:

Mauricio Macri, expresidente y titular político de la reunión.

Fernando De Andreis, diputado nacional cercano a Macri.

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO.

Martín Goerling, senador y presidente de la bancada del PRO en el Senado.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López.

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón.

La participación de gobernadores, legisladores nacionales y autoridades municipales permitió reunir en una misma instancia a distintos sectores del partido para analizar la posición frente a la reforma electoral oficialista.

La reunión virtual se produjo, además, en un contexto de tensión entre el PRO y el Gobierno nacional. La suspensión de las PASO forma parte de la agenda legislativa de fin de año impulsada por la Casa Rosada, mientras que el partido que conduce Macri venía expresando objeciones sobre el alcance y las condiciones de los cambios propuestos.

Los reparos del PRO y el antecedente de 2025

La decisión de acompañar el proyecto oficialista tuvo como antecedente una postura diferente frente a la modificación del sistema electoral. En 2025, el PRO había respaldado la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas. Sin embargo, ante la posibilidad de extender ese cambio a las elecciones presidenciales de 2027, la conducción partidaria había mostrado mayores reparos.

La discusión no era solamente sobre la conveniencia de suspender las PASO, sino también sobre el momento y las condiciones en que debía modificarse el sistema. Días antes del encuentro, el jefe del bloque del PRO en el Senado había cuestionado públicamente la iniciativa y defendido la continuidad de las primarias.

"El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección", había sostenido. También planteó que cualquier modificación debía realizarse mediante un procedimiento consensuado: "Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema".

Esas declaraciones reflejaban las objeciones que el partido había manifestado en la previa y explicaban por qué la definición de la mesa ejecutiva adquiría especial importancia antes de la reanudación del debate en el Senado.

Además, la cúpula del PRO había condicionado su acompañamiento a definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia, lo que incorporó otro elemento a la discusión legislativa y a las negociaciones con el oficialismo.

La negociación con La Libertad Avanza

La reunión encabezada por Macri también se desarrolló en un escenario de diferencias internas y negociaciones todavía sin resultados concretos entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras el expresidente busca avanzar en un acuerdo global con el espacio oficialista, varios gobernadores del PRO desarrollan conversaciones y pactos provinciales de manera autónoma. Entre ellos se encuentra Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, quien avanza en entendimientos propios dentro de su distrito.

El propio Macri reconoció públicamente que las conversaciones con la Casa Rosada no avanzaban al ritmo que esperaba. Consultado sobre las reuniones que mantienen Ritondo y De Andreis con representantes del Gobierno, afirmó: "No se ha avanzado nada".

Desde el oficialismo, por su parte, cuestionan las demandas que plantea el PRO en el marco de las negociaciones y consideran que exceden el peso político que le reconocen al partido dentro de ese proceso.

Las conversaciones entre ambos espacios comenzaron el 13 de agosto y se mantienen con una periodicidad quincenal. Sin embargo, hasta el momento no consiguieron producir ningún acuerdo concreto.

El respaldo electoral y el equilibrio de la negociación política

La decisión de acompañar en líneas generales la reforma electoral se tomó en un momento en el que el PRO debía resolver cómo posicionarse frente a una iniciativa central para la agenda legislativa del Gobierno y, al mismo tiempo, preservar su capacidad de negociación política.

Un eventual rechazo a la reforma electoral podía tener consecuencias directas sobre el vínculo con la administración nacional y complicar todavía más las conversaciones con La Libertad Avanza, especialmente en un escenario en el que ambos espacios todavía no habían alcanzado entendimientos concretos.

En sentido contrario, un respaldo sin condiciones también podía interpretarse como una señal de debilidad del PRO dentro de la mesa de negociación, en particular después de las objeciones que sus dirigentes habían expresado sobre la suspensión de las primarias y la necesidad de consensuar cualquier cambio en las reglas electorales.

La discusión, por lo tanto, excedía el tratamiento puntual de las PASO y se vinculaba con el posicionamiento del partido frente al oficialismo, las demandas que busca incorporar a un eventual acuerdo y las diferencias entre la estrategia nacional de Macri y los movimientos provinciales de sus gobernadores.

Con la definición adoptada en la reunión virtual, el PRO resolvió acompañar en términos generales la reforma electoral del Gobierno y la suspensión de las primarias para 2027. La decisión se produjo antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el debate y en medio de negociaciones que, desde su inicio el 13 de agosto, todavía no habían alcanzado un acuerdo concreto entre las dos fuerzas políticas.