Noventa minutos después de abandonar Lima, el Papa León XIV se dirigió hacia la parte trasera del avión que lo trasladaba a Roma, donde lo aguardaban 80 periodistas para formular preguntas y escuchar sus reflexiones luego de concluir su gira por América Latina.

El Pontífice llegó con una sonrisa amplia, vestido con una sotana blanca que resaltaba en el interior de la aeronave, aunque también evidenciaba el cansancio acumulado durante el viaje. Durante aproximadamente una hora, a 10.000 pies de altura, respondió preguntas en tres idiomas: español, italiano e inglés, y mantuvo una actitud distendida frente a los enviados especiales.

Uno de los primeros temas abordados fue su estado de salud, una cuestión de carácter personal y político que es monitoreada dentro y fuera del Vaticano. León XIV no evitó la pregunta y respondió con claridad sobre su recuperación, luego de haber sido operado de cáncer.

"Tengo que decir, no estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado", expresó al comenzar la conferencia de prensa.

La respuesta dio paso a un intercambio en el que el Papa abordó diferentes asuntos, entre ellos la situación argentina, su relación institucional con el presidente Javier Milei, las conversaciones que mantuvieron sobre economía y su preocupación por las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Milei, Francisco y las diferencias políticas

Al referirse al vínculo entre el actual mandatario argentino y el papa Francisco, León XIV recordó que, antes de asumir el pontificado, era conocido como Robert Prevost, cardenal que mantenía un diálogo cotidiano con su antecesor. Ese conocimiento de la relación entre Francisco y Milei aportó un marco particular a sus declaraciones.

El Pontífice señaló que ambos dirigentes representaban posiciones políticas muy diferentes, aunque habían logrado mantener una relación cordial. En ese sentido, recordó que conoció a Milei cuando el Presidente viajó a Roma y estableció una comparación con el vínculo que había mantenido con Francisco.

"Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien", comentó.

La referencia permitió introducir su propia experiencia en los encuentros con el jefe de Estado argentino. León XIV describió esas conversaciones como un espacio en el que procuró transmitir un mensaje centrado en el respeto por la persona, sin identificarse con posiciones partidarias ni con las disputas ideológicas locales.

El Papa remarcó que su propuesta pastoral no debe interpretarse como una intervención política, aunque reconoció que en distintos países existen intentos de ubicarlo dentro de determinadas posiciones ideológicas, tanto de derecha como de izquierda.

"Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político, aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad", sostuvo.

La conversación con Milei y el pedido por los más necesitados

En su explicación sobre el encuentro con el Presidente, León XIV confirmó que hablaron de economía y de las dificultades que atraviesa la Argentina. Sin embargo, subrayó que el eje principal de su mensaje estuvo relacionado con el respeto por el ser humano y la necesidad de prestar mayor atención a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

"Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina", expresó.

El Pontífice agregó que durante la conversación también abordaron cuestiones económicas y algunas de las dificultades que el país todavía atravesaba cuando Milei inició su gestión. No obstante, destacó que ambos compartieron una comprensión sobre el valor de la vida y de la persona en todas sus etapas.

"Y sí, hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía cuando él empezó, pero sobre todo había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso", explicó.

León XIV también destacó la disposición que, según su percepción, mostró Milei para escuchar el mensaje durante los encuentros mantenidos tanto en la llegada como en la despedida. "Y él también, ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo", afirmó.

En ese tramo de sus declaraciones, el Papa mencionó la Magnífica Humanidad, presentada como su primera encíclica, dedicada a la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad global del siglo XXI. En ese terreno, las posiciones atribuidas a León XIV y Milei son divergentes: el Pontífice considera necesaria la regulación estatal de la inteligencia artificial, mientras que el Presidente sostiene una postura contraria a esa intervención.

El llamado a cambiar el clima de confrontación

Otro de los ejes centrales de la conferencia fue la situación política argentina y el nivel de confrontación que atraviesa el debate público. León XIV evitó aparecer alineado con alguno de los sectores en disputa, pero expresó con firmeza su rechazo a la crispación, la violencia verbal y la polarización.

El Papa planteó que uno de los principales desafíos consiste en recuperar la capacidad de construir puentes y promover la reconciliación, incluso entre personas que sostienen posiciones diferentes. Para explicar esa idea, apeló al mensaje de Jesucristo, aunque aclaró que respeta a quienes no son cristianos y eligen otros caminos.

"Yo personalmente creo mucho que en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino, pero que en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y pues esa polarización", expresó.

En esa línea, consideró que su visita pudo haber contribuido a generar una reflexión sobre la manera en que se relacionan las personas y los distintos sectores de la sociedad. Su convocatoria estuvo dirigida a modificar las actitudes que profundizan las divisiones y dificultan el diálogo.

"Me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma", manifestó.

El Pontífice aclaró que las diferencias de opinión seguirán existiendo, pero advirtió que eso no justifica el odio ni el uso de un lenguaje violento. También mencionó las consecuencias que la confrontación puede tener dentro de las propias familias, cuando las discusiones políticas generan una incapacidad para hablar, encontrarse y construir acuerdos.

"Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos", afirmó.

Su mensaje concluyó con un llamado a sembrar esperanza y promover la unidad a pesar de las dificultades y las diferencias, con el objetivo de encontrar soluciones orientadas al bien común y al bienestar de la población.

Economía, desempleo y el deterioro de la clase media

Las preguntas de los periodistas argentinos también incluyeron una consulta específica sobre la situación económica del país, el desempleo, las condiciones de la clase media y la pobreza. El intercambio se produjo cuando finalizaban los 15 minutos de conferencia de prensa asignados a la Argentina.

Ante ese planteo, León XIV convocó tanto a los ciudadanos como a la dirigencia política a trabajar en conjunto para reconstruir y mejorar las condiciones de vida de toda la población. Su respuesta incorporó la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional y de buscar soluciones frente a las dificultades que producen efectos económicos importantes sobre los pueblos.

"Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo", señaló.

El Papa sostuvo que, en determinadas circunstancias, ese objetivo puede requerir cooperación internacional y acciones destinadas a enfrentar los problemas que generan consecuencias económicas sobre la población. En ese marco, insistió en que las decisiones deben estar orientadas al bien común.

"Todos tenemos que mirar al bien común", remarcó.

Pequeñas empresas, empleo y redistribución de la riqueza

En su respuesta, León XIV puso especial atención en el papel de las pequeñas empresas y en la necesidad de generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades laborales. Consideró que el acompañamiento a esos emprendimientos puede contribuir a crear empleo y fortalecer las posibilidades de desarrollo de la clase media.

"Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para digamos fortalecer un poco esa posibilidad de clase media", explicó.

El Pontífice vinculó ese planteo con uno de los principios de la doctrina social: la necesidad de analizar cómo se acumula y distribuye la riqueza. Su preocupación estuvo centrada en evitar que las desigualdades económicas provoquen una reducción progresiva de los sectores medios, hasta llegar incluso a su eliminación.

"La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media", sostuvo.

Finalmente, planteó la importancia de fortalecer a la clase obrera, a las personas y a los movimientos, con el propósito de que puedan desarrollar sus vidas en condiciones de mayor dignidad.

"Y fortalecer a la clase obrera, a las personas, a los movimientos para que puedan vivir con más dignidad", concluyó.