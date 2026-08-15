El PRO no descarta una fórmula con La Libertad Avanza en Buenos Aires para 2027

El diputado y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, no descartó la posibilidad de conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027.

"Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta", afirmó este sábado De Andreis en diálogo con Radio Mitre. En ese sentido, advirtió: "Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar".

El legislador y Cristian Ritondo habían sido recibidos el jueves en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de LLA, Martín Menem; y el responsable político del espacio, Eduardo "Lule" Menem.

El encuentro no tuvo como objetivo definir una fórmula electoral, sino abrir formalmente una instancia de diálogo entre ambos espacios. Según explicó De Andreis, esta dinámica continuará con reuniones cada 15 días.

El dirigente, cercano a Mauricio Macri, también destacó el rol de Diego Santilli como jefe de Gabinete y consideró que su designación representa una señal positiva por parte del Gobierno.

A su vez, reconoció que el PRO fue crítico de algunos aspectos de la gestión de Javier Milei, aunque remarcó que existe una prioridad por encima de las diferencias partidarias: "Hay algo mucho más grande para nosotros que el partido, que es la Argentina".

El PRO considera "competitivo" al peronismo en Buenos Aires

Aunque evitó confirmar un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza, De Andreis señaló que dentro del PRO todavía analizan distintas alternativas.

El dirigente puso especial atención en la provincia de Buenos Aires, donde considera que el peronismo mantiene posibilidades competitivas de cara a los próximos comicios.

"Lo hemos dicho hasta el cansancio: es fundamental blindar el cambio. Creemos que la Argentina no puede volver a cometer el mismo error que se cometió en 2019", sostuvo De Andreis, en referencia al triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales de ese año.

El diputado también sostuvo que, pese a las diferencias internas que existen dentro del peronismo, el espacio puede volver a unificarse cuando llegue el momento de las elecciones.

"El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones, se juntan, y hoy los seguimos viendo competitivos", afirmó.

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