Santilli y Caputo abordaron la competitividad y los incentivos para la industria en Catamarca

Catamarca recibió la visita del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco de una jornada que tuvo como eje el vínculo con el sector industrial y las condiciones necesarias para su desarrollo.

En dicha oportunidad, el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICa), Carlos Muia, recibió a las autoridades nacionales en las instalaciones de CONFECAT, donde se llevó a cabo una recorrida institucional. La presencia de los funcionarios nacionales permitió generar un espacio de intercambio en torno a distintos aspectos vinculados con la realidad que atraviesa la actividad industrial.

La recorrida se inscribió así en una instancia de diálogo en la que el sector productivo pudo poner sobre la mesa cuestiones inherentes a la coyuntura industrial, con especial atención sobre aquellas condiciones que inciden en la capacidad de las empresas y de la región para sostener y fortalecer su actividad.

La competitividad como eje central

Entre los principales puntos tratados durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer la competitividad de la región norte del país. El planteo coloca en el centro de la discusión las condiciones que requiere el entramado industrial para desenvolverse y avanzar en un escenario en el que las herramientas disponibles adquieren un papel relevante.

En este sentido, el diálogo se concentró en los distintos sistemas y herramientas de competitividad requeridos por el sector. La cuestión fue abordada como uno de los aspectos centrales para acompañar el desarrollo de la actividad industrial en la región norte.

La discusión también contempló los diversos incentivos vigentes destinados a promover el desarrollo de la actividad industrial. Estos instrumentos forman parte del conjunto de herramientas consideradas en el intercambio y se vinculan directamente con la necesidad planteada por el sector de contar con condiciones que contribuyan a impulsar su desenvolvimiento.

De este modo, los temas abordados durante la jornada pueden sintetizarse en los siguientes puntos: