El Gobierno nacional acelera obras y traspasos de rutas para sostener el acuerdo con los gobernadores

Con la mira puesta en las elecciones de 2027, el Gobierno nacional profundiza su estrategia de acuerdos con los gobernadores aliados a través de convenios de obras y traspasos de rutas. El objetivo es sostener un diálogo permanente con las provincias y fortalecer los vínculos políticos de cara al próximo año.

La estrategia tuvo un nuevo capítulo este viernes con la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al gobernador Raúl Jalil y al mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El acto se realizó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña. Allí, Caputo centró su discurso en la concepción de federalismo de la Casa Rosada y sostuvo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda aprovechar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En la misma línea se había expresado Santilli antes del viaje a Catamarca, al señalar que "equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos".

Por su parte, Jalil resumió el vínculo con la administración nacional durante la recepción de la comitiva en el aeropuerto local: "Diálogo constante con el Gobierno Nacional y suma de esfuerzos".

Durante el mismo acto, Santilli confirmó además que avanza el estudio para el traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan Catamarca con Tucumán y Santiago del Estero.

El esquema es similar al que la Nación impulsa con otros distritos: las rutas continuarán bajo dominio nacional, pero las provincias podrían asumir la conservación y el mantenimiento, además de eventuales concesiones, por un período de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la sucesión de anuncios de obras y delegaciones de rutas apunta a reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral. El horizonte son las negociaciones políticas de cara a 2027, cuando Javier Milei buscará la reelección, al igual que varios mandatarios provinciales.

Esta semana, Santilli participó en Misiones de un encuentro de los gobernadores del Norte Grande. Allí recibió reclamos vinculados con la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, los fondos destinados a obras viales y las tarifas diferenciadas de energía para las provincias del norte.

Ante esos planteos, el funcionario aseguró que "casi el 90%" de los pedidos ya se encuentra resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

El proyecto de acueducto anunciado en Catamarca será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla una inversión de $99.769 millones.

La primera etapa incluye la construcción de una cañería troncal de aproximadamente ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito. A eso se sumarán otros 12 kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora.

El plazo de ejecución previsto para esta primera etapa es de 36 meses y la obra alcanzará a más de 35.000 beneficiarios de ambas provincias.

Jalil calificó el proyecto como un reclamo histórico de la región y afirmó que se trata de una obra esperada "desde la primera presidencia de Roca". Además, adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, orientada al abastecimiento ganadero.

Suárez, en tanto, destacó que Santiago del Estero mantiene "20 años de equilibrio presupuestario", situación que, según explicó, le permite afrontar inversiones sin recurrir al endeudamiento.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de delegación de rutas nacionales a las provincias comenzó formalmente con Santa Fe. El 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por un período de 20 años.

Luego fue el turno de San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales por el mismo plazo: las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149.

Córdoba, por su parte, mantiene negociaciones con el Gobierno nacional para concretar el traspaso completo de la ruta 19. El jefe de Gabinete ya anticipó que la administración nacional aceptará el pedido.

Sin embargo, no todas las provincias están dispuestas a asumir esta responsabilidad. Tucumán rechazó hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales.

El gobierno de Osvaldo Jaldo argumentó que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y advirtió que hacerse cargo de esa tarea representaría un costo millonario para las cuentas provinciales.