Natella defendió el diálogo con Nación y aseguró que el Gobierno está enfocado en la gestión

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, puso el foco en la gestión provincial y relativizó las discusiones electorales y las internas políticas que atraviesan al peronismo a nivel nacional.

Consultado por las reuniones que distintos sectores del peronismo vienen manteniendo en Buenos Aires y por la ausencia de dirigentes catamarqueños en algunos de esos encuentros, Natella sostuvo que "nosotros estamos para gestionar. Ya habrá tiempo para hablar de política".

El funcionario consideró que, en este momento, la agenda de la sociedad está vinculada con cuestiones concretas como el desarrollo productivo, la generación de empleo, las inversiones y la infraestructura, y no con la definición anticipada de candidaturas. "Pensamos en la agenda productiva, el desarrollo industrial, esta firma del convenio, la integración de dos provincias, trabajar en la gestión, beneficiar familias y desarrollar la ganadería en el Este catamarqueño", enfatizó.

En esa línea, Natella remarcó que las discusiones electorales tendrán su momento, pero que actualmente la prioridad del Gobierno provincial es trabajar y dar respuestas a las necesidades de la población. "La agenda de nuestro gobierno pasa por la gestión y no por las candidaturas. No estamos ni pensando en elecciones. Estamos pensando en trabajar, en ponernos a disposición de la gente", afirmó.

Diálogo institucional con Nación

Natella también defendió la estrategia de diálogo que el gobernador Raúl Jalil mantiene con el Gobierno nacional, pese a las diferencias políticas existentes. "Nosotros siempre lo hemos dicho: a nivel nacional la gente elige una cosa, a nivel local elige otra. Nosotros tenemos la responsabilidad institucional de gobernar para todos los catamarqueños", sostuvo.

El ministro explicó que los encuentros entre Jalil y funcionarios nacionales forman parte de una estrategia orientada a gestionar recursos, obras e inversiones para Catamarca, independientemente de las diferencias partidarias. "El diálogo que viene teniendo el gobernador con el Gobierno nacional, con el Presidente y sus ministros, es producto también de este acontecimiento", agregó.