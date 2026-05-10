El PRO se diferenció del Gobierno y lanzó críticas tras la ratificación de Adorni

El partido Propuesta Republicana (PRO) publicó un duro comunicado en el que se diferenció del gobierno de Javier Milei, luego de que el mandatario ratificara en su cargo a Manuel Adorni en medio de cuestionamientos por su patrimonio.

Sin mencionar de manera directa la situación del funcionario, el espacio liderado por Mauricio Macri expresó el "dolor" que genera cuando "no se respeta el sacrificio ajeno" y "no se da el ejemplo".

"El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo, y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", sostuvo el comunicado.

"Empezar no es llegar"

En el inicio del texto, el PRO aseguró que decidió acompañar "sin especular" el proceso iniciado por el Gobierno nacional y reconoció que hubo algunas mejoras, aunque advirtió que los avances macroeconómicos todavía no impactan en la vida cotidiana de la población.

En ese sentido, el partido subrayó que "acompañar el cambio no es aplaudir todo, mucho menos aplaudir lo que está mal", y llamó a "decir lo que falta".

Reclamos y tensiones internas

El documento puso énfasis en la necesidad de "reclamar lo que se prometió y todavía no llegó", con foco en obras y servicios. "El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta", concluyó.

El pronunciamiento se conoció luego de que el diputado Fernando de Andreis cuestionara la continuidad de Adorni y señalara la "falta de claridad y de explicaciones" sobre el tema.

Por su parte, Milei defendió públicamente a su funcionario y aseguró que no lo desplazará, pese al reclamo de Patricia Bullrich de brindar explicaciones para evitar un impacto negativo en la gestión. El conflicto amenaza con generar nuevas fricciones dentro del Gabinete y con los socios políticos del oficialismo.