El Senado acelera: el plan de La Libertad Avanza para sancionar la Reforma Laboral

La Cámara de Alta se prepara para una de las semanas más intensas del calendario legislativo reciente. En un movimiento de piezas coordinado, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) ha decidido acelerar los tiempos parlamentarios para asegurar que el Poder Ejecutivo cuente con herramientas legales fundamentales antes de la apertura de sesiones ordinarias. La estrategia es clara: consolidar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil como los pilares del triunfo político previo al discurso presidencial.

El cronograma de la celeridad parlamentaria

La hoja de ruta trazada por la conducción del bloque oficialista no deja margen para la improvisación. La presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a su par de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, han convocado de manera formal para este viernes a las 10:00 horas. El objetivo primordial de este encuentro es la firma del despacho que permita llevar el proyecto al recinto de forma inmediata.

Esta aceleración responde a una meta política de alto simbolismo. El oficialismo pretende dar sanción definitiva a la reforma el próximo viernes 27 de febrero. De cumplirse este plazo, el Gobierno lograría su objetivo apenas dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure, el domingo 1 de marzo, el período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.

Los ejes centrales de la Reforma Laboral

El proyecto que busca sancionar la administración de Milei representa una transformación estructural del sistema vigente. La iniciativa introduce modificaciones de fondo que impactan directamente en la relación entre empleadores, empleados y organizaciones gremiales. Entre los puntos técnicos más destacados que se debatirán en el dictamen se encuentran:

Convenios Colectivos y Asociaciones Sindicales: Se introducen cambios profundos en el sistema de convenios y en la Ley de Asociaciones Sindicales.

Limitación del Derecho de Huelga: El proyecto establece restricciones a las medidas de fuerza, específicamente en lo que respecta a los servicios públicos.

Fondo de Asistencia Laboral: Creación de un nuevo mecanismo financiero diseñado específicamente para financiar despidos.

Régimen de Indemnizaciones: Una reducción significativa en los montos indemnizatorios vigentes.

Banco de Horas: Un sistema de flexibilización horaria que tiene como fin no pagar horas extras.

Licencias y Accidentes: El despacho incorporará los cambios introducidos previamente por la Cámara de Diputados en lo referente a las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

Antecedentes y proyecciones de votos

El camino hacia la sanción definitiva cuenta con el antecedente inmediato de la votación ocurrida durante la madrugada del pasado jueves 12 de febrero. En aquella sesión, el Senado aprobó el proyecto con una mayoría de 42 votos a favor frente a 30 rechazos.

Este respaldo fue posible gracias a la cohesión de los sufragios oficialistas y el acompañamiento estratégico de los denominados bloques dialoguistas, quienes permitieron al Ejecutivo avanzar a pesar de la resistencia de la oposición. Con este antecedente numérico, la dupla Bullrich-Atauche confía en repetir la performance legislativa el 27 de febrero para cerrar el mes con la ley en mano.

La sanción de la reforma laboral no solo marcaría un hito en la agenda legislativa de La Libertad Avanza, sino que reconfiguraría el escenario social y económico del país de cara al inicio del año parlamentario ordinario, otorgando al presidente Milei una plataforma de gobernabilidad reforzada para su próxima comparecencia ante el Congreso.