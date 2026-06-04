El Senado aprobó el pliego de la jueza Michelli: Bullrich se abstuvo de votar

El Senado de la Nación aprobó este jueves un total de 74 pliegos destinados a cubrir cargos en la Justicia federal y nacional, poniendo fin a una jornada legislativa marcada por las negociaciones políticas, los desacuerdos internos y las discusiones sobre el procedimiento parlamentario.

Entre las designaciones avaladas por la Cámara alta sobresalió la de María Verónica Michelli, cuya candidatura se había transformado en uno de los temas más sensibles del debate político de los últimos días. Su postulación para desempeñarse como jueza federal en La Plata había quedado en el centro de una controversia luego de que trascendiera que el Gobierno analizaba retirarla del proceso de designación.

La discusión generó expectativas tanto dentro como fuera del recinto debido a las diferencias que surgieron en el seno de La Libertad Avanza y a las posiciones contrapuestas que comenzaron a expresarse en torno a la continuidad de su candidatura.

Finalmente, el Senado resolvió avanzar con el tratamiento del expediente y otorgarle acuerdo junto al resto de los pliegos incluidos en la sesión.

El caso Michelli y la controversia

La situación de Michelli se convirtió en uno de los principales focos de atención de la jornada parlamentaria. La candidata había quedado envuelta en una disputa política luego de que trascendiera la intención del presidente Javier Milei de frenar su designación. Esa posibilidad abrió un escenario de incertidumbre respecto del futuro del pliego y derivó en diferencias dentro del propio oficialismo.

La controversia encontró resistencia incluso entre dirigentes cercanos al Gobierno. Entre quienes manifestaron reparos respecto de la situación se destacó la ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La tensión política generada alrededor del expediente convirtió a la candidatura de Michelli en uno de los temas más observados de toda la sesión.

Pese a ese contexto, el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas permitió que el pliego llegara finalmente al recinto y fuera sometido a votación.

Del acuerdo inicial a la ampliación del temario

El debate parlamentario estuvo precedido por una discusión vinculada a la cantidad de pliegos que serían tratados durante la sesión. Según lo acordado inicialmente en la reunión de labor parlamentaria, el Senado iba a debatir alrededor de 50 nombramientos judiciales. Sin embargo, una vez iniciada la jornada legislativa, el oficialismo incorporó más de 20 expedientes adicionales al temario.

La modificación provocó cuestionamientos por parte de la oposición y abrió una nueva instancia de discusión sobre el alcance de la sesión.

Las diferencias derivaron en un cuarto intermedio destinado a facilitar las negociaciones y permitir la búsqueda de consensos entre los distintos bloques políticos. Durante ese período se desarrollaron conversaciones que resultaron decisivas para destrabar el conflicto y avanzar con el tratamiento integral de los expedientes.

El acuerdo político que permitió avanzar

Tras aproximadamente 40 minutos de negociaciones, Patricia Bullrich informó en el recinto que se había alcanzado un acuerdo político y parlamentario entre las distintas fuerzas representadas en la Cámara alta.

Ese entendimiento permitió incluir la totalidad de los pliegos previstos en la agenda legislativa y garantizar su tratamiento conjunto. Entre los principales puntos acordados figuraban:

El tratamiento de los 74 pliegos judiciales.

La inclusión del expediente correspondiente a María Verónica Michelli.

La aprobación conjunta de los nombramientos previstos para la sesión.

La superación de las diferencias surgidas por la ampliación del temario.

La resolución del conflicto evitó una profundización de las tensiones que habían dominado buena parte de la jornada y permitió que el Senado retomara el tratamiento de los expedientes.

La votación y el resultado final

Una vez alcanzado el consenso político, la Cámara alta avanzó con la votación de los pliegos. La candidatura de María Verónica Michelli obtuvo finalmente el respaldo del Senado con:

44 votos afirmativos.

18 votos negativos.

2 abstenciones.

Entre las abstenciones registradas durante la votación estuvo la de Patricia Bullrich. Con ese resultado, el Senado otorgó acuerdo al pliego de Michelli y completó la aprobación del paquete de 74 designaciones judiciales que llegaron al recinto durante la sesión.

Cruces políticos y cierre de una jornada intensa

El debate dejó además expuestas diferencias políticas en torno al manejo de los pliegos judiciales y a la forma en que se definió el temario de la sesión.

Durante la jornada se registraron cruces entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en el marco de las discusiones sobre la cantidad de expedientes incorporados al tratamiento parlamentario. Las discrepancias reflejaron las tensiones surgidas durante el proceso de negociación, aunque finalmente no impidieron la aprobación de los nombramientos.

Con el aval otorgado a los 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli, la Cámara alta cerró una sesión caracterizada por intensas conversaciones políticas, diferencias internas dentro del oficialismo y un acuerdo final que permitió concretar uno de los paquetes de designaciones judiciales más amplios tratados en los últimos meses.

La votación puso fin a una discusión que había generado incertidumbre en torno al futuro de varios expedientes y confirmó el respaldo del Senado a la totalidad de los nombramientos sometidos a consideración durante la jornada.