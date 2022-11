El Senado aprobó el Presupuesto 2023 con la ausencia de la oposición

Aunque Juntos por el Cambio no participó de la sesión, el kirchnerismo alcanzó el quorum con ayuda de aliados y aprobó el decreto parlamentario que designa al camporista Martín Doñate como representante del Senado para el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, pese al fallo de la Corte Suprema en contra. Por otro lado, en medio de tensiones y fuertes cruces, se aprobó el Presupuesto 2023 sin la presencia de la oposición en el recinto.

El Frente de Todos logró designar nueva autoridades para la Magistratura

Con 37 votos afirmativos quedaron designados, por unanimidad, la senadora Pilatti Vergara y los senadores Vischi y Doñate como miembros titulares y las senadoras Giacoppo y Fernández Sagasti y al senador Bensusán como miembros suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura.

De este modo, Frente de Todos blindó la designación de Doñate anticipándose a la pelea que se avecina con el máximo tribunal: argumentó que un fallo negativo de la Corte iría contra el Poder Legislativo, no contra el oficialismo.

Desde Juntos por el Cambio, señalaron que no se cumplió con lo acordado y definieron no dar quorum. Pero no solo eso, sino que definieron también no asistir a lo que resta de la sesión, en donde se votó además, el Presupuesto 2023.

“Vamos a volver a la Justicia, vamos a denunciar que ellos no son la tercera minoría, quien tiene que ser el representante por la tercera minoría para el período 2022-2026 es Luis Juez del PRO”, refirió una fuente del interbloque opositor al portal de Infobae.

JxC denunció un “nuevo atropello contra el orden institucional del país"

A raíz de la última movida del Frente de Todos, a través de un comunicado, Juntos por el Cambio denunció "un nuevo atropello contra el orden institucional del país” por parte de Cristina Kirchner. “Somos conscientes de que, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva, ni vamos a permitir ser arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la división de los argentinos y el agravio a la paz social”. señalaron.

“Por todo lo mencionado, como Interbloque no convalidaremos esta sesión y elevaremos de manera inmediata nuestro reclamo a la Justicia para que se cumpla el pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal. Es nuestro deber ante la urgencia volver a encauzar a nuestro país por el camino de la institucionalidad ante las continuas embestidas del Frente de Todos”, enfatizaron en el documento.

Por otro lado, pasadas las 15, en una conferencia para explicar el rechazo al tratamiento en el Senado de la designación de sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, entre ellos el senador kirchnerista Martín Doñate, el senador radical Luis Naidenoff explicó que “la Corte ordenó y ordena al Consejo de la Magistratura tomar cartas sobre el asunto y tomar juramento al verdadero consejero por la primera minoría a Luis Juez, por lo tanto este bochorno que hoy pretenden convalidar, tiene que ver con lo que denunciamos: la agenda de la Vicepresidenta alejada de la realidad y proclive con sus intereses. El mensaje del interbloque de Juntos por el Cambio es ponerle un freno en defensa a de la institución y es un mensaje a la sociedad que no van a poder ni con la ley, ni con las instituciones ni con el Consejo de la Magistratura”.

Tensión y cruces en la sesión en el Senado: se aprobó el Presupuesto 2023 pese a la ausencia de la oposición

Pese a la ausencia de la oposición, el Senado convirtió en ley el proyecto de ley del Presupuesto 2023 por unanimidad. Minutos más tardes, también quedó aprobada la extensión por cinco años de los impuestos.

El Presupuesto 2023 revé un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina el 70% de sus recursos a rubros sociales.

Respecto a la ausencia de la oposición a raíz de la designación de las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura, Di Tullio salió al cruce, y tildó de “poco responsable” a los legisladores opositores por ausentarse también al debate por el presupuesto.

“Venimos de un año, por segunda vez en la historia, la oposición nos dejó sin presupuesto nacional. Nos exigen el plan para la Argentina, pero cuando presentamos el plan, no nos votan o se ausentan de una manera poco responsable”, señaló la senadora Juliana Di Tullio.

En ese sentido, apuntó: “Cuando hablan de hoja de ruta, de previsibilidad.. ¿en qué hoja de ruta o presupuesto el Poder Ejecutivo del expresidente Mauricio Macri mandó que iba a endeudar a la Argentina por más de 50 mil millones de dólares con el FMI. O yo me olvido de algún inciso, pero no estuvo en ningún presupuesto”.

Por otro lado, criticó varios pasajes del libro que lanzó Macri hace algunas semanas y cuestionó a la jueza María Eugenia Capuchetti: “La deuda, que el Poder Ejecutivo sigue considerando ilegal e ilegítima, está en manos de la misma jueza que le negó a la vicepresidenta de la República ser recusada porque no quiere que sepamos los autores intelectuales y financiadores del intento de magnicidio. Si no quiere saber eso, mira si va a querer investigar la deuda que en en este país tomó el expresidente Macri, que lo confiesa abiertamente. Es un crédito político que se lo dieron para ganar una elección que perdió. ¡Hay que ser bruto eh!”.

“Perdón, quiero borrar lo que acabo de decir, no quiero descalificar a ningún expresidente. Pero la verdad es que hay que ser lento como mínimo”, agregó.