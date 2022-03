El Senado comienza a debatir el acuerdo con el FMI

El Senado comenzará este lunes el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados, durante una audiencia en la que expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios, y el oficialismo espera sancionarlo en la misma semana.



El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro Guzmán se presentarán a las 15 ante la Comisión de Presupuesto que preside el senador del Frente de Todos (FdT) por La Rioja Ricardo Guerra, y que se reunirá en el salón Azul del Congreso.



El jefe del bloque oficialista, José Mayans, confirmó el pasado viernes que se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que recibió instrucciones para dar "rápido tratamiento" al texto aprobado por la Cámara baja.



A esta reunión están invitados, además de Manzur y Guzmán, el director el Banco Central, Miguel Pesce, y la directora de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.



En la audiencia expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán.



El senador por el FdT Pablo Yedlin estimó que para el "final de la semana" entrante "la gran mayoría" de los integrantes de la Cámara alta aprobarán el proyecto de ley que avala el acuerdo con el FMI.



"La verdad es que no tenemos otra alternativa que llegar a un acuerdo con el FMI. La gran mayoría vamos a acompañar al Presidente (Alberto Fernández), no vamos a tener grandes problemas", estimó Yedlin el viernes último en declaraciones a FM Milenium.



Para el legislador tucumano, el debate se dará "con normalidad" y estimó que no cree que vaya a ser necesario "modificar el texto" porque, si se lo cambia, debería volver a Diputados.



En ese sentido, consideró que "el nuevo acuerdo permite poder respirar y sostener en la pospandemia el crecimiento del país y fortalecer la macroeconomía".



Asimismo, el senador reconoció que la división del voto en el bloque "es un riesgo que corre el FdT, luego de la votación en Diputados", donde consideró que "faltó diálogo" al interior de la bancada.





"Es un gran desafío para el bloque superar estas diferencias", apuntó Yedlin y advirtió a aquellos senadores indecisos que, de no votarse el acuerdo, la Argentina entrará "en cesación de pagos".



Tras la aprobación en Diputados, Mayans explicó que de acuerdo al reglamento del Senado y tras la emisión de un dictamen, se deberían aguardar siete días para el llamado a sesión, pero la intención es consensuar entre los bloques que el debate se produzca antes del viernes.



El jefe de los senadores del FdT explicó que el escenario en la Cámara alta para la discusión del acuerdo con FMI "es muy parecido" al de Diputados, pero sostuvo que la posición del oficialismo es "respetar la decisión" que tome cada legislador.



Mayans aseguró que el tratamiento en el Senado "se va a dar de manera inmediata" y que su posición es que el martes se emita dictamen en comisión para "tratar de darle tratamiento esa misma semana en el recinto".



En tanto, el jefe de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni, dijo que "ha habido muy poca comunicación" y "mucho hermetismo" en torno a la discusión y señaló que cuando quisieron dialogar sobre el tema con sus pares del FdT han "tenido poco eco".



Schiavoni afirmó que ya tienen mandato de la mesa de JxC para votar positivamente y precisó que en la Comisión de Presupuesto el oficialismo tiene mayoría para "sacar despacho el mismo martes".



El senador misionero expresó su apoyo a que el país no ingrese en default con el organismo internacional, pero anticipó su voto negativo a iniciativas que impliquen suba de impuestos.



La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes pasado el proyecto que avala el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri, tras más de 13 horas de debate que terminaron con el voto positivo de 202 legisladores, contra 37 negativos y 13 abstenciones.



La mayoría de los votos positivos fueron aportados por las bancadas del FdT y JxC, a los que sumaron los legisladores de los interbloques Federal, Provincias Unidas y Ser.



Entre los negativos hubo también votos del FdT, la izquierda y de los legisladores autodenominados como libertarios.