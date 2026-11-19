La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 27° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos. Durante el encuentro, el Pleno dio tratamiento y aprobación a diferentes iniciativas legislativas que abarcaron cuestiones administrativas, protección de la fe pública, obras de infraestructura para el interior provincial y reconocimientos a instituciones, actividades y expresiones representativas de la identidad catamarqueña.

Entre los principales resultados de la jornada se destacaron dos proyectos de Ley que obtuvieron media sanción y fueron girados a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo. También recibieron acompañamiento distintas solicitudes dirigidas al Poder Ejecutivo Provincial y proyectos de declaración de interés parlamentario.

Uno de los proyectos aprobados en primera instancia fue impulsado por el senador Mario Gershani y propone establecer el Régimen de Validación, Registro y Trazabilidad de Sellos de Uso Profesional, Institucional y Público de la Provincia de Catamarca.

La iniciativa apunta a fortalecer los mecanismos de protección de la fe pública y prevenir diferentes modalidades de irregularidades documentales. Entre sus objetivos se encuentran evitar la falsificación de documentos, la usurpación de identidad profesional o funcional, el ejercicio ilegal de profesiones, las estafas documentales y el uso indebido de sellos.

Para alcanzar esos propósitos, el proyecto establece un sistema obligatorio de validación, registro, trazabilidad y control de los sellos utilizados en actividades profesionales, institucionales y públicas dentro del territorio provincial.

La propuesta contempla un universo amplio de usuarios alcanzados por la futura normativa. Entre ellos se encuentran los profesionales universitarios y terciarios cuyo ejercicio requiera matrícula, habilitación o inscripción en colegios, consejos o entidades de control profesional.

También comprende a funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; agentes de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas con participación estatal; y funcionarios y empleados municipales que utilicen sellos identificatorios en actuaciones oficiales.

A estos sectores se suman entidades bancarias, financieras, aseguradoras, cooperativas, mutuales y otras organizaciones sujetas a fiscalización estatal, entre otros.

Gershani advirtió sobre los riesgos de la falsificación documental

Al fundamentar la iniciativa, el senador Mario Gershani hizo hincapié en la importancia de establecer controles que permitan garantizar la autenticidad de los documentos y evitar que la utilización de sellos genere situaciones fraudulentas.

El legislador sostuvo que la sola posesión de un sello que aparenta legitimidad suele generar en la ciudadanía una presunción de autenticidad. Esa circunstancia, explicó, incrementa los riesgos de fraude y afecta directamente la seguridad jurídica.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer la confianza en la documentación emitida y establecer herramientas que permitan prevenir maniobras fraudulentas capaces de perjudicar derechos individuales y colectivos. La propuesta busca, mediante un mecanismo obligatorio de identificación y seguimiento, establecer mayores garantías sobre los sellos utilizados en distintos ámbitos de la actividad profesional, institucional y pública.

Con la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar el recorrido legislativo.

Asueto administrativo por los aniversarios de departamentos y municipios

La segunda iniciativa que obtuvo media sanción, en este caso con modificaciones, fue presentada por la senadora María Belén Menecier. El proyecto propone establecer el asueto administrativo por aniversario fundacional para el personal de la Administración Pública Provincial, en la fecha en que se conmemore el aniversario de cada Departamento o Municipio, de acuerdo con el calendario establecido.

La propuesta busca regular de manera unificada el alcance de los asuetos relacionados con las celebraciones fundacionales, contemplando tanto al personal municipal como a los trabajadores provinciales que desempeñan sus funciones en los territorios donde se realizan las conmemoraciones.

El régimen alcanzará obligatoriamente a los agentes de la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, entes autárquicos y empresas del Estado, siempre que su lugar efectivo de prestación de servicios se encuentre dentro del Departamento o Municipio que celebre su aniversario.

Un aspecto expresamente establecido es que la aplicación del beneficio será independiente del lugar de residencia del trabajador. Es decir, el criterio para determinar quiénes quedan comprendidos será el territorio donde efectivamente prestan servicios.

En cuanto a su alcance geográfico, el proyecto establece dos criterios diferenciados:

Aniversario departamental: la fecha de celebración regirá en todo el territorio del Departamento correspondiente.

Aniversario municipal: la fecha municipal se aplicará dentro del ejido del Municipio respectivo, además de la conmemoración departamental.

Carácter local: el asueto no afectará el funcionamiento de la Administración Pública en los restantes departamentos y municipios.

Durante la fundamentación, Menecier explicó que la propuesta pretende garantizar igualdad de condiciones para los trabajadores y simplificar los procedimientos administrativos mediante un marco legal unificado y previsible.

La senadora señaló que, cuando un Departamento celebre su aniversario, el asueto debe alcanzar tanto al personal municipal como a los agentes provinciales que cumplen funciones en ese territorio. Al mismo tiempo, la iniciativa contempla la garantía de las guardias mínimas en las áreas esenciales, de manera que puedan mantenerse las prestaciones indispensables.

El proyecto recibió media sanción con modificaciones y también fue girado a la Cámara de Diputados.

Pedidos al Ejecutivo: pavimentación y obras viales en el interior

Otro de los ejes de la 27° Sesión Ordinaria estuvo relacionado con las iniciativas destinadas al Poder Ejecutivo Provincial. En este apartado, el Senado acompañó distintos proyectos de resolución vinculados con obras de infraestructura y seguridad vial en localidades del interior catamarqueño.

Una de las solicitudes fue presentada por la senadora Soledad Blas, quien propuso requerir la ejecución de trabajos de pavimentación, construcción de obras de arte, adecuación y señalización vial preventiva y definitiva sobre la Ruta Provincial N.º 223.

El tramo contemplado comprende desde Puerta de Corral Quemado y El Durazno hasta llegar al barrio La Soledad, con una extensión aproximada de 15 kilómetros.

La iniciativa plantea la necesidad de abordar integralmente ese recorrido mediante trabajos de pavimentación y obras complementarias, incorporando también las adecuaciones y señalizaciones necesarias para la circulación. Posteriormente, a partir de una propuesta de la senadora Carolina Casas, el Pleno acompañó un pedido para ejecutar obras de pavimentación en las calles internas de la localidad de Rosario de Colana, departamento Pomán.

La solicitud apunta específicamente a mejorar la infraestructura vial dentro de esa localidad, mediante la intervención sobre sus calles internas.

Una bicisenda para Santa María

Dentro de los pedidos de infraestructura también se incorporó una iniciativa de la senadora María Elena Lagoria, mediante la cual se solicitó al Ejecutivo Provincial la realización de estudios de factibilidad, la elaboración del proyecto ejecutivo y la posterior construcción de una bicisenda sobre avenida Islas Malvinas, en el departamento Santa María.

La obra proyectada contempla el tramo comprendido entre la intersección con avenida Hipólito Yrigoyen y el empalme con la Ruta Provincial N.º 357, en la localidad de La Soledad.

El planteo establece distintas etapas previas a la eventual ejecución de la infraestructura, comenzando por los estudios de factibilidad, continuando con la elaboración del proyecto ejecutivo y contemplando finalmente la construcción de la bicisenda.

Por otra parte, el Senado acompañó una iniciativa del senador Augusto Ojeda, quien solicitó al Gobierno Provincial que disponga los estudios de factibilidad técnica y económica para construir un puente elevado sobre el río Guayamba, en la localidad de Achalco, jurisdicción de la Municipalidad de Tapso, departamento El Alto.

La propuesta contempla una infraestructura destinada específicamente al tránsito de peatones, motocicletas y cuatriciclos.

De esta manera, los pedidos de resolución tratados durante la sesión abarcaron diferentes necesidades de infraestructura del interior provincial, con proyectos orientados a la pavimentación de rutas y calles, la construcción de una bicisenda y la evaluación de un puente elevado.

Reconocimientos a la enfermería y al folklore catamarqueño

En el tramo final de la sesión, conforme al Orden del Día, el Cuerpo aprobó distintos proyectos de declaración presentados por los senadores Guillermo Ferreyra, Ramón Figueroa Castellanos y Carolina Casas.

Las iniciativas reconocen actividades, instituciones y expresiones relacionadas con la salud, la educación, la cultura y la identidad de Catamarca. Entre las declaraciones aprobadas se encuentra la de Interés Legislativo, Sanitario y Comunitario por la conmemoración del Día Nacional de la Enfermería, que se celebra cada 21 de noviembre.

El reconocimiento destaca especialmente la vocación, entrega y dedicación profesional del equipo de enfermería que presta servicios en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La declaración pone en consideración el trabajo de quienes integran ese sector sanitario y la importancia de su tarea profesional dentro de la comunidad. Asimismo, el Senado declaró de Interés Parlamentario el libro "Marcelo Amador. La pasión del folklore catamarqueño", escrito por Daniel Nieva.

La publicación constituye un homenaje y reconocimiento a la trayectoria artística y cultural de Marcelo Amador, señalado como un destacado referente del folklore de la provincia.

Achalay también recibió una declaración de interés legislativo

Finalmente, entre los reconocimientos aprobados durante la sesión, se declaró de Interés Legislativo el emprendimiento "Achalay", por su contribución a la preservación, promoción y fortalecimiento del patrimonio cultural catamarqueño.

La distinción destaca una propuesta que integra la gastronomía regional, la música y la danza, además de generar espacios de encuentro y difusión de las tradiciones populares.

El reconocimiento contempla el aporte del emprendimiento a la promoción de las expresiones culturales provinciales, mediante una propuesta que reúne diferentes manifestaciones de la identidad catamarqueña.