El senador Fama cargó duro contra la nueva determinación del ARCA

Consultado acerca de la nueva determinación de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) que se conoció sobre la deuda de LIVENT queascendió de 127 millones a 197 de pesos en tan solo una semana, el senador nacional Flavio Fama (Juntos por el Cambio) afirmó que el Gobierno de Catamarca pasó del ridículo al bochorno.

“Es un hecho bochornoso que demuestra claramente dos cosas, la primera que hubosubfacturación, y la segunda, que la deuda probablemente sea mayor lo que sabremos cuando sea ajustada al 843% que se pagó de menos con relación alprecio que vendió Jujuy. Desde que realice el pedido de informes a la AFIP, no he visto más que preocupación en el Gobierno y un empeño preocupante pordibujar los números”, agregó Fama.

El senador radical, apuntó a la senadora oficialista, Lucía Corpacci, y al gobernador Raúl Jalil sosteniendo que: “Primero fueron las explicacionesde la exgobernadora Lucia Corpacci en torno a los beneficios de la minería,siendo ella la firmante del convenio que posibilitó la subfacturación de LIVENT al no incluir ningún valor sobre el precio del litio, después los dichos del Gobernador Raúl Jalil que respaldó a su Ministra de Economía sobre el acuerdo con la empresa para pagar $ 127 millones, y que la empresa además donaría 500mil U$D en concepto de RSE”.

“Ahora, en respuesta a un diputado denuestra bancada, dicen que la deuda es $ 197 millones, pero que el cálculo sehizo en función de la declaración de la empresa, pero desde una fecha posterior a la firma del convenio y sobre los precios promedios de exportacionesargentino - chilenas lo cual es un disparate. Me pregunto: ¿mañana de cuánto será?” aseveró Fama.

El senador recordó e hizo referencia aacuerdos que se firmaron con otras empresas. “Lo mismo sucedió con loscontratos que se firmaron con GALAXY y LIEX, y por si no fuera poco, ahora veoque el Gobernador quiere hacer lo mismo con la empresa POSCO donde se avanzacon un contrato similar. ¿El Estado es bobo o corrupto?, es la pregunta que muchos nos hacemos”, expresó.

“Todas estas improlijidades desnudan laineficiencia, o podríamos decir corrupción, que hay en el Gobierno en torno a este tema. Evidentemente este hecho puede desencadenar en un escándalo mayor, que no lo justifica elhecho de que la minería sea la industria que más aporta a la economíacatamarqueña, a costa de regalar nuestros recursos de la forma que lo venimoshaciendo” manifestó. Para finalizar, Flavio Fama, expresó quees preocupante la forma en la que se desaprovechan los recursos. “El bienestarde los catamarqueños debe cimentarsesobre una racional explotación de nuestras bellezas y recursos naturales, envez de vivir de la Coparticipación Federal, y los desaprovechamos. La firma deeste tipo de contratos deben darnos las garantías que la gente reclama, y las empresaspaguen lo que realmente deben pagar”, dijo.