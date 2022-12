El senador Manzi hizó viral el desgarrador pedido de asistencia de las mujeres chacareras

El diputado nacional, Rubén Manzi (CC-Ari - JPC) publicó en sus redes sociales un video donde refleja la realidad de las jefas de familias que viven en el loteo Mas Saadi, en Pozo El Mistol, ubicado en el departamento Valle Viejo.

En el material fílmico, las mujeres afirman que la actual gestión municipal a cargo de la Intendenta Susana Zenteno (Frente de Todos) las anuló y las abandonó. En el video que se hizo viral, las madres aseguran que viven junto a sus hijos en una situación de extra vulnerabilidad social, habitacional y alimentaria.

En ese contexto, Manzi expresó su preocupación por la situación de este grupo de mujeres que habrían sido reubicadas por la propia jefa comunal, y que supuestamente después les habrían negado cualquier otro tipo de asistencia estatal.

“Roxana es una de las tantas mujeres, jefe de familia, que ha sostenido una dura lucha para darle el techo a sus hijos. Junto a otras mujeres ocuparon un predio en Valle Viejo, hasta que fueron reubicadas. Quisimos conocerlas y compartir su historia”, publicó Manzi. Y agregó que las vecinas se organizan para cocinar y preparar la merienda en forma comunitaria.

“Yo fui una de las primeras mujeres que tomó la toma justo en el medio de la pandemia y me quede sin trabajo, no podía pagar el alquiler y bueno eso me obligó a tomar la tierra. Esta situación nos llevo mucho tiempo para que nos den los terrenos y por fin logramos un avance en los primeros meses de este año (febrero)”, manifestó una de las mujeres.

Con la voz quebrada y notablemente emocionada, la madre y jefa de familia dijo que a pesar de la precariedad en la viven, sintió al igual que otras mujeres “mucha alegría” cuando le dieron el terrero. “Tenemos un pedacito de tierra con papales, pero tuvimos en esa oportunidad, 5 días sin luz, porque al 6 dia nosotras pusimos los cables, y de ese entonces no volvieron más. El dia que llovió, desde el municipio vinieron a darnos solo un poco naylon”, expresó.

La mujer agregó que las viviendas son muy precarias y comentó que el techo del comedor y el merendero comunitario se llueve, dijo igual continúan como sea porque la gente se acerca para pedir una taza de leche o mate cocido. Reveló que el poco ingreso monetario que tienen lo destinan para comprar material y poder arreglar el lugar donde viven, en esta ocasión para resguardarse de las altas temperaturas. Entre lágrimas, la mujer dijo que el sistema las abandonó, por no tener un trabajo fijo y no tener un garante para acceder a una vivienda digna, por eso se vieron obligadas a tomar esas tierras. Comentó además que la actual gestión municipal no se acerca para conocer la realidad en la que viven junto a sus hijos, casi todos en edad escolar.