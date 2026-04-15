Rectores apoyaron la propuesta de la Corte para transparentar la selección de jueces

En un posicionamiento de fuerte peso institucional, rectores de 15 universidades expresaron su respaldo a la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y a fortalecer la transparencia en los concursos públicos.

El apoyo quedó plasmado en un comunicado conjunto, en el que las autoridades académicas valoraron especialmente que la propuesta ubique en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para acceder a la magistratura.

El texto firmado por los rectores subraya que, desde el ámbito universitario, la propuesta representa una herramienta concreta para poner fin a arbitrariedades históricas en la designación de jueces, avanzando hacia un esquema de selección basado en méritos verificables y criterios previsibles.

En ese sentido, remarcaron:

Formación profesional como eje del proceso

Excelencia académica como criterio central

Capacitación continua

Evaluaciones objetivas

Procedimientos previsibles

Reglas claras para el acceso a la magistratura

La calidad de la Justicia

Uno de los conceptos centrales del comunicado radica en la relación directa entre la calidad institucional del Poder Judicial y la preparación de quienes lo integran.

Los rectores sostuvieron que "la calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran", una definición que enlaza de manera directa con la necesidad de establecer mecanismos de selección sustentados en parámetros técnicos y académicos.

Bajo esa lógica, el documento enfatiza que el sistema requiere reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles, evitando márgenes de discrecionalidad que alteren el principio de igualdad entre postulantes. La valoración del ámbito universitario se enfoca, precisamente, en que la propuesta presentada por la Corte apunta a consolidar esos estándares como parte estructural del proceso de concursos.

El proyecto presentado por la Corte Suprema

A fines de marzo, y con amplio apoyo político, la Corte Suprema presentó un proyecto destinado a eliminar la discrecionalidad y la "rosca" política en la elección de candidatos a jueces nacionales, priorizando por encima de otros factores los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes.

La iniciativa fue presentada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, bajo el nombre de "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados", aprobado por la acordada 4/2026 del 25 de marzo pasado.

Un punto destacado dentro del escenario institucional es que Horacio Rosatti no firmó la iniciativa, dado que además se desempeña como presidente del Consejo de la Magistratura, ámbito en el que el proyecto deberá atravesar un debate complejo. Según se indicó en la información base, allí se anticipa un arduo debate, en un contexto donde, además, Cristina Kirchner dará la orden de oponerse y Rosatti deberá votar.

Pedido de tratamiento urgente y aprobación integral

En el mismo documento, los rectores invitaron a las autoridades competentes a "brindar un pronto tratamiento" a la propuesta. El respaldo no solo se limitó al contenido del proyecto, sino también a la necesidad de que la iniciativa sea tratada de manera integral, evitando reformas parciales.

Sobre ese punto, sostuvieron que:

La aprobación integral permitirá consolidar un sistema consistente

permitirá consolidar un sistema consistente Se fortalecerá un esquema eficaz y coherente

Se evitarán soluciones fragmentarias

Se protegerá el alcance de los objetivos centrales

Se reducirá el riesgo de que se debilite la reforma

Los firmantes advirtieron que avanzar por partes podría comprometer los objetivos del reglamento, debilitando su impacto sobre la transparencia y la previsibilidad de los concursos.

Un paso concreto para afianzar la Justicia

El comunicado concluye con una definición de fuerte contenido institucional al señalar que avanzar en esta dirección "no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública", sino que además "constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, conforme al mandato fundacional de nuestra Constitución".

La afirmación posiciona a la propuesta no solo como una reforma técnica de concursos, sino como una discusión de fondo sobre la legitimidad, la confianza pública y la calidad institucional del sistema judicial.

Los 15 firmantes del respaldo académico

El documento lleva las firmas de las siguientes autoridades universitarias:

José Luis Ghioldi , rector de la Universidad de Belgrano

, rector de la Universidad de Belgrano Paulo Falcón , rector de la Universidad CAECE

, rector de la Universidad CAECE Carlos I. Salvadores de Arzuaga , rector de la Universidad del Salvador

, rector de la Universidad del Salvador Andrés Aguerre SJ , rector de la Universidad Católica de Córdoba

, rector de la Universidad Católica de Córdoba María Laura Simonassi , rectora de la Universidad Católica de Cuyo

, rectora de la Universidad Católica de Cuyo Rita Gajate , rectora de la Universidad Católica de la Plata

, rectora de la Universidad Católica de la Plata Juan Carlos Mena , rector de la Universidad FASTA

, rector de la Universidad FASTA Norberto Porto Lema , rector de la Universidad de Morón

, rector de la Universidad de Morón Eduardo Sisco , rector de la Universidad Museo Social

, rector de la Universidad Museo Social Ricardo Popovsky , rector de la Universidad de Palermo

, rector de la Universidad de Palermo Gastón O´Donnell , rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Federico Fanjul , rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán

, rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán Martín De Palma , rector de la Universidad Católica de Santa Fe

, rector de la Universidad Católica de Santa Fe Héctor Sauret , rector de la Universidad de Concepción del Uruguay

, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay Tomás Guillermo Rueda, decano de la Universidad Blas Pascal

El pronunciamiento conjunto refleja así un respaldo académico amplio y explícito a la propuesta de la Corte para terminar con arbitrariedades y fortalecer la selección de jueces sobre bases de mérito y excelencia.