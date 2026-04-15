Francos tomó distancia de Adorni: "Falló en sus explicaciones"

Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió por primera vez a la crisis que atraviesa el Gobierno por la situación de Manuel Adorni, y lo hizo con una definición que marcó un quiebre respecto del hermetismo habitual de la Casa Rosada frente a los temas judiciales. En su análisis, remarcó que su sucesor "falló en las explicaciones", una frase que condensó la mirada crítica sobre el manejo político y comunicacional del episodio.

Lejos de minimizar el impacto, Francos reconoció el peso institucional del caso y el efecto directo sobre la administración libertaria. "Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación", admitió, dejando en evidencia que el escándalo no sólo afecta al funcionario involucrado, sino también a la percepción pública del oficialismo.

La declaración tomó relevancia por provenir de una figura central del esquema gubernamental y por exponer, además, una distancia visible con la línea de silencio que suele predominar en Balcarce 50 cuando los expedientes judiciales comienzan a escalar.

"Acribillamiento mediático"

En su lectura de lo ocurrido, Francos ubicó parte del deterioro de la situación en el ecosistema mediático y digital. Definió el escenario como un "acribillamiento mediático", señalando que la vulnerabilidad de la figura de Adorni se profundizó a partir de la circulación constante de cuestionamientos.

Según expresó en una entrevista en La Nación+, cada espacio que habilita el Gobierno termina convirtiéndose en un foco de presión pública.

Entre los puntos centrales de su análisis, destacó:

Hostilidad informativa desde distintos frentes

Impacto amplificado por las redes sociales

Desgaste acelerado de la imagen oficial

Mayor exposición del vocero ante el debate público

En ese sentido, sostuvo: "Cuando el Gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de los periodistas, sino en las redes". La observación puso el foco en el rol del entorno digital como multiplicador del costo político, al sugerir que la crisis escaló no sólo por los hechos en sí, sino por la velocidad con la que la discusión se expandió en el debate público.

La autocrítica sobre el desempeño de Adorni

Más allá de la crítica al clima mediático, Francos fue especialmente directo al evaluar la reacción personal del vocero. Allí concentró la parte más dura de su mensaje, al sostener que Adorni no logró contener el daño cuando tuvo la oportunidad de explicar su situación. "Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema", afirmó.

La frase sintetizó dos ejes centrales:

Un fallo en la explicación pública

Una actitud percibida negativamente por la sociedad

Para Francos, ambos factores profundizaron el efecto adverso del caso y terminaron agravando el costo para la administración nacional.

El respaldo de Javier y Karina Milei

Pese a la autocrítica, el ex jefe de ministros recordó que Manuel Adorni conserva el respaldo político del núcleo duro del poder. En ese punto, destacó el sostén explícito de Javier Milei y de la Secretaria General, Karina Milei, lo que mantiene abierta su continuidad dentro del Gabinete.

"Hay algún motivo por el cual el Presidente y la Secretaria General (Karina Milei) lo apoyan, supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros", especuló Francos. La afirmación dejó planteado que la defensa del vocero por parte de la mesa chica de Gobierno se sustenta en elementos que, al menos por ahora, no forman parte de la discusión pública.

La Justicia y la decisión final del Presidente

Sobre los próximos pasos, Francos evitó anticipar escenarios cerrados y subordinó cualquier definición a la evolución del frente judicial. En ese sentido, sostuvo que la permanencia de Adorni en el Gabinete quedará atada estrictamente a su capacidad de responder ante la Justicia.

Los puntos que marcarán el desenlace, según su mirada, son:

La respuesta de Adorni a los requerimientos judiciales

La eventual aclaración del panorama

La decisión institucional que adopte el Presidente

"Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia", afirmó. Con esa premisa, dejó la resolución final en manos de Javier Milei, al concluir que, una vez despejado el escenario judicial, "el Presidente va a proceder como corresponde".

Así, la intervención pública de Francos no sólo introdujo una dosis de autocrítica sobre el manejo del caso, sino que también expuso que el futuro político de Adorni dependerá del resultado de su defensa judicial y de la lectura final que haga la conducción presidencial.