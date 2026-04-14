Jalil: "Catamarca crece integrando la minería con otros sectores y generando oportunidades"

El gobernador Raúl Jalil participó este martes de la AmCham Argentina Summit 2026, un encuentro que reúne a empresarios, autoridades del sector público y representantes de la academia con el objetivo de debatir los ejes fundamentales que atraviesan el desarrollo del país.

Bajo el lema "Una Argentina federal en desarrollo", la cumbre se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, consolidándose como un espacio de intercambio donde confluyen visiones políticas y económicas diversas. En ese ámbito, se analizaron los principales desafíos y oportunidades para impulsar el crecimiento a nivel federal, fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.

La presencia de mandatarios provinciales de distintos signos políticos, junto a funcionarios nacionales y líderes empresariales, reflejó la relevancia del evento como plataforma de articulación entre el sector público y privado.

Minería y equilibrio productivo: el eje del discurso

Durante su intervención, Jalil puso el acento en el trabajo que Catamarca viene desarrollando en el sector minero, destacando especialmente la articulación con otras actividades productivas.

"El modelo que estamos consolidando crece con equilibrio", afirmó, subrayando que la estrategia provincial busca integrar la minería con otros sectores, generando oportunidades a lo largo de todo el territorio. En ese sentido, enfatizó que la provincia se encuentra en un proceso de redefinición de su estrategia productiva, combinando su base histórica con nuevas actividades dinámicas.

El planteo no se limitó a una descripción del presente, sino que incorporó una mirada proyectiva:

Horizonte de mediano plazo

Generación de empleo

Diversificación económica

Estos elementos, según expresó, constituyen pilares para sostener un crecimiento equilibrado y con impacto real.

Diversificación y sostenibilidad: la agenda ampliada

En el tramo final de su discurso, el gobernador profundizó sobre los sectores que complementan la matriz productiva catamarqueña. Señaló que se está avanzando en el fortalecimiento de áreas estratégicas como:

Turismo

Producción olivícola

Energías renovables

Estas actividades forman parte de una agenda orientada a ampliar la base productiva y construir una economía más sostenible. Jalil destacó que este proceso se apoya en dos factores centrales:

Reglas claras

Articulación con el sector privado

Según sus palabras, estos elementos permiten ordenar el crecimiento y garantizar que tenga un impacto concreto en la provincia, evitando desequilibrios y promoviendo un desarrollo más armónico.

Sectores estratégicos para el crecimiento nacional

La agenda del encuentro no se limitó a la exposición de experiencias provinciales. También se abordaron temas estructurales para la Argentina, con especial énfasis en sectores considerados motores del desarrollo económico:

Agroindustria

Energía

Minería

Estos rubros fueron identificados como claves para:

Impulsar las exportaciones

Atraer inversiones

Dinamizar las economías regionales

El debate giró en torno a cómo potenciar estas áreas en un contexto de transformación económica, con el objetivo de consolidar un modelo de crecimiento sostenido y federal.

Fuerte respaldo empresarial y articulación público-privada

La AmCham Summit 2026 contó con la participación de importantes compañías de diversos sectores, lo que reforzó el carácter estratégico del evento. Entre las firmas presentes se destacaron:

Amazon Web Services

Central Puerto

Chevron

Citibank

Glencore

J.P. Morgan

Johnson & Johnson

Laboratorios Bagó

Newmont

Pan American Energy

Río Tinto Lithium

La diversidad de actores presentes puso en evidencia la centralidad de la cooperación entre el sector público y privado como condición necesaria para avanzar en una agenda de desarrollo.

Una visión de desarrollo con anclaje territorial

La participación de Jalil en este foro dejó planteada una visión de desarrollo que combina recursos tradicionales con nuevas oportunidades, enmarcada en un enfoque de equilibrio territorial y sostenibilidad.

Su exposición se alineó con el espíritu del encuentro: construir una Argentina con mayor integración federal, donde las provincias no solo acompañen el crecimiento, sino que sean protagonistas en la definición de estrategias productivas.

En ese contexto, la experiencia de Catamarca se presentó como un caso que busca articular minería, diversificación y reglas claras, con el objetivo de generar empleo y consolidar una economía más amplia y sostenible.