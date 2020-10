El SOEM plantea dudas sobre el futuro de los trabajadores de la Planta de Residuos

A fines de septiembre, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que estaba a cargo de la Municipalidad de la Capital, pasó a la órbita del Estado provincial, en virtud de un amplio convenio firmado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente capitalino, Gustavo Saadi, que también contó con la aprobación del Concejo Deliberante de la Capital. Conocida la noticia, desde el SOEM capitalino plantearon ciertas reservas respecto del futuro laboral de la gente que se desempeña en esa área.

Si bien desde el Municipio se explicó que el personal municipal que trabaja en la Planta de Tratamiento tiene asegurada su estabilidad y continuidad laboral y que se ofrecerá a cada trabajador la posibilidad de decidir libremente si quiere continuar prestando servicios en Capital o incorporarse a Provincia, el sindicato planteó sus dudas respecto de qué sucederá con quienes decidan permanecer en la Municipalidad y deban ser reubicados.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Walter Arévalo, cuestionó en primera medida de que el SOEM se haya enterado por los medios de una medida que implica directamente a los trabajadores, tanto de planta como precarizados. “Dentro de esa planta hay 120 trabajadores precarizados que están hace más de 10 años y 26 trabajadores de planta. Este cambio puede ocasionar algún tipo de perjuicio porque hay compañeros que tienen jefaturas de departamento, jefatura de divisiones, jefaturas de secciones, hay maquinistas, choferes profesionales que no pueden ser reubicados en cualquier parte y con cualquier función” planteó el gremialista y añadió que “esas fueron las cosas que no midieron a base de estas decisiones políticas como esta”.

Más allá del planteo del gremio, desde el Municipio se informó, desde un principio, de que sea cual sea la decisión que tomen los empleados, ya sea pasar a la Provincia o ser reubicados en otra área de la Municipalidad, su remuneración y antigüedad no se verán afectadas.