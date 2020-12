El SOEM sigue de paro y con acampe frente al municipio por un bono y adelanto de paritaria

Ayer, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital cumplió con el primer día de paro por tiempo indeterminado, en reclamo de un bono de fin de año y un anticipo paritario como el que otorgó el Gobierno provincial. Si bien desde el Ejecutivo municipal mantuvieron un encuentro con los representantes gremiales, no se logró destrabar el conflicto y la medida, que incluye movilizaciones y acampe frente al Palacio Municipal, que continúa.

Luego del encuentro con los representantes del SOEM, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Fernando Monguillot, se refirió a las medidas de fuerza iniciadas por el gremio y comentó que “nos encontrábamos ultimando detalles para el otorgamiento de un bono municipal, en primera instancia, destinado a los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que no perciben aguinaldo, cuando nos dimos con la sorpresa del anuncio de la Provincia de pagar un bono a los municipales”.

El funcionario municipal consideró que el panorama salarial es diferente entre Capital y Provincia, ya que “los trabajadores municipales están percibiendo desde este mes el segundo aumento en lo que va del año, que se suma al ya otorgado en marzo, en concepto de adelanto de paritarias, incrementos que no se dieron a los trabajadores provinciales durante el año”.

Por otro lado, Monguillot señaló que “cuando se firmó el último acuerdo con el SOEM, hace apenas cuatro semanas, se había dado por finalizada la discusión salarial de este año”, de modo que el nuevo reclamo marcha en contra del compromiso asumido por el propio gremio un mes atrás.

“Nos parece raro el pedido, porque el SOEM firmó un acta donde daba por resuelto el tema salarial para este año”, indicó.

El funcionario sostuvo finalmente que “de todas maneras, seguimos evaluando la posibilidad de otorgar un bono, y mantendremos el diálogo abierto, como siempre”.

Por su parte, en diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, cuestionó las declaraciones de Monguillot y le pidió que lea la nota presentada por la entidad gremial, donde se solicita el bono para la canasta navideña otorgado por la Provincia, que a su vez también se extendió a todos los municipios, y remarcó que el otro punto en cuestión es un adelanto paritario que recién empieza a regir en 2021.

“Ellos (por el Ejeuctivo municipal) dicen que se enteraron hoy (por ayer) del anuncio del gobernador y ellos necesitan que el gobernador firme algo porque es como que no le creen lo que dijo”, indicó Arévalo y agregó que “se trata de una interna partidaria en la que quedamos lamentablemente en el medio los trabajadores”.

En esa línea, dijo que desde el Municipio “dicen que están trabajando para pagar un bono y el bono ya está, ya el gobernador y el ministro de Gobierno comunicaron que van a asistir a los municipios para que también lo otorguen. Y además, el gobernador dijo que el municipio de la Capital puede hacer frente al adelanto de paritaria 2021”.

“Estamos profundizando un conflicto que es innecesario”, añadió.

Respecto de la adehsión del paro, sostuvo que fue de gran evergadura y aseguró que “se trata de un paro total, es tremendo el paro”. Además, anticipó que hoy se presentarán denuncias por acoso laboral, ya que acusó a funcionarios municipales y del Concejo Deliberante de presionar a los trabajadores para que no se adhieran a la medida.