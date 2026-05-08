ARCA acusó a "Chiqui Tapia" y Pablo Toviggino de integrar una asociación ilícita fiscal

La causa, que tramita en el expediente CPE 1182/2025, analiza presuntas maniobras de evasión tributaria y utilización sistemática de facturación apócrifa por un perjuicio fiscal cercano a los $300 millones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia presentada contra los dos principales referentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. La presentación se incorporó al expediente CPE 1182/2025, que se encuentra bajo la órbita del juez Diego Amarante y que investiga presuntas maniobras vinculadas con evasión tributaria, apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La causa había comenzado con una investigación sobre un monto estimado en $19 mil millones, pero tras la ampliación impulsada por el organismo recaudador, el foco se concentró en operaciones que habrían generado un daño fiscal de $289.336.519,66, cifra que ronda los $300 millones.

La acusación de ARCA y el rol de los dirigentes de la AFA

La ampliación de la denuncia penal fue impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y en ella se identificó a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino como presuntos integrantes de una supuesta "asociación ilícita fiscal". Según la presentación judicial, las maniobras investigadas se habrían desarrollado mediante el uso de facturación apócrifa de manera sistemática.

De acuerdo con la denuncia, el objetivo de estas operaciones habría sido ocultar el destino definitivo de fondos y evitar el pago de impuestos por una suma millonaria. En ese contexto, ARCA sostiene que existen "indicios graves, precisos y concordantes" vinculados con posibles maniobras de evasión tributaria agravadas por la utilización de comprobantes considerados irregulares.

La investigación pone especial énfasis en operaciones económicas realizadas entre los años 2023 y 2025, período en el que, según la acusación, se habrían desarrollado de manera consecutiva distintos movimientos financieros bajo observación judicial.

El expediente CPE 1182/2025 y las operaciones bajo análisis

La causa judicial quedó formalmente incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde ARCA profundizó la reconstrucción de las operaciones investigadas. El organismo sostuvo que las irregularidades detectadas no habrían constituido hechos aislados, sino parte de un esquema sostenido a lo largo de varios ejercicios fiscales.

En la presentación se detalló que la investigación avanzó tras una serie de:

Fiscalizaciones específicas

Cruces de información bancaria

Análisis de facturación electrónica

Seguimiento de operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza

A partir de esas tareas, ARCA afirmó haber detectado pagos realizados por la AFA a una serie de empresas que presentarían "irregularidades estructurales".

El expediente también señala que la investigación avanzó sobre un segundo lote de compañías identificadas mediante el cruce de datos de facturación electrónica. Según la denuncia, varias de esas firmas integraban la base de contribuyentes calificados por el organismo como "no confiables".

El eje de la investigación: facturas apócrifas y estructura financiera

Uno de los puntos centrales de la denuncia ampliada es la presunta utilización sistemática de facturas apócrifas. Para ARCA, el mecanismo habría funcionado como una herramienta destinada a encubrir movimientos financieros y reducir obligaciones tributarias.

El organismo sostiene que las operaciones observadas se realizaron de forma consecutiva en distintos períodos fiscales, razón por la cual considera que no se trató de situaciones aisladas ni excepcionales. Por el contrario, la denuncia plantea que habría existido un mecanismo permanente de utilización de documentación irregular.

En ese marco, la investigación judicial intenta determinar:

El circuito financiero utilizado en las operaciones observadas.

El destino definitivo de los fondos involucrados.

La posible participación de distintos dirigentes y responsables administrativos.

La existencia de maniobras destinadas a evadir impuestos y recursos de la seguridad social.

La acusación también pone el foco en la estructura financiera que habría acompañado estas operaciones y en la relación entre la AFA y las empresas investigadas.

Otros dirigentes mencionados en la investigación

Además de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, la denuncia menciona e insinúa la posible participación de otros dirigentes y funcionarios vinculados a la estructura de la AFA.

Entre los nombres señalados aparecen:

Víctor Blanco Rodríguez , secretario.

, secretario. Cristian Malaspina , dirigente.

, dirigente. Gustavo Lorenzo, director general.

La ampliación de la denuncia fue presentada luego de que ARCA completara distintas medidas de fiscalización y análisis financiero sobre las operaciones investigadas, especialmente aquellas relacionadas con el predio de Ezeiza.

El pedido de indagatorias y el avance judicial

Como parte de la ampliación presentada ante la Justicia, Andrés Vázquez solicitó que tanto Claudio "Chiqui" Tapia como Pablo Toviggino y el resto de los dirigentes involucrados sean convocados a prestar declaración indagatoria.

Asimismo, ARCA reclamó que la investigación judicial avance "a fondo" sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones bajo sospecha. El objetivo, según surge de la denuncia, es esclarecer el funcionamiento del esquema económico investigado y determinar las eventuales responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Con la incorporación de esta ampliación al expediente CPE 1182/2025, la causa suma ahora nuevos elementos vinculados con movimientos financieros, facturación electrónica y operaciones comerciales que, para el organismo recaudador, presentan características compatibles con un esquema de evasión tributaria sostenido en el tiempo.