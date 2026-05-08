Presti designó a alto oficial en actividad del Ejército como nuevo titular de la OSFA

En una medida impulsada por el Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, el General de Brigada Pablo Plaza fue designado como el nuevo titular de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Según fuentes oficiales, el nombramiento responde a un objetivo claro: "consolidar la estructura institucional y optimizar las prestaciones de salud para la familia militar en todo el país", en un contexto donde la gestión sanitaria dentro del ámbito castrense adquiere centralidad estratégica.

La llegada de Plaza a la presidencia del Directorio de la OSFA no se presenta como un movimiento aislado, sino como parte de una continuidad de funciones dentro del sistema de salud militar. Hasta su designación, se desempeñaba como Director General de Salud del Ejército Argentino, desde donde supervisaba la infraestructura sanitaria y el bienestar del personal de la fuerza. Su incorporación al nuevo cargo implica, en ese sentido, una transición interna dentro de un esquema de gestión que ya conoce en profundidad.

Perfil técnico y trayectoria dentro del sistema de salud militar

Perteneciente al Arma de Caballería, Pablo Plaza fue promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, consolidando una carrera que combina la planificación estratégica con la administración de sistemas de salud complejos. Antes de asumir la Dirección General de Salud, ocupó la Subdirección General de la misma área, lo que le permitió adquirir un conocimiento detallado de los desafíos estructurales vinculados a la cobertura médica dentro del Ejército.

Su trayectoria, según destaca la información oficial, se caracteriza por una articulación entre gestión operativa y visión sistémica. Este recorrido dentro de la estructura sanitaria militar es presentado como un factor clave para su designación al frente de la OSFA, una institución de alcance nacional.

Entre los aspectos institucionales más relevantes de su perfil se destacan:

Integración del Consejo Superior del Arma de Caballería , participando en la definición de lineamientos estratégicos y doctrinarios de la Fuerza.

, participando en la definición de lineamientos estratégicos y doctrinarios de la Fuerza. Conducción de la Dirección de Remonta y Veterinaria en 2024 , organismo considerado clave para el sostenimiento de capacidades logísticas, productivas y ecuestres del Ejército Argentino.

, organismo considerado clave para el sostenimiento de capacidades logísticas, productivas y ecuestres del Ejército Argentino. Formación y experiencia en la gestión de estructuras complejas dentro del ámbito militar.

Un perfil con proyección estratégica y experiencia internacional

El comunicado del Ministerio de Defensa subraya que el nuevo titular de la OSFA posee un perfil que "combina experiencia operativa, conducción de estructuras de gran escala y capacidad de gestión", elementos que fueron determinantes en su designación.

A ello se suma una dimensión internacional de su trayectoria. Plaza se desempeñó como responsable técnico de la disciplina de Prueba Completa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una función que lo vinculó con estándares organizativos y deportivos de nivel global. Esta experiencia es presentada como un componente adicional de su formación, al haber integrado dinámicas de coordinación internacional en un evento de alta exigencia logística y técnica.

La OSFA en una etapa de reordenamiento institucional

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo esta nueva conducción, inicia una etapa que las autoridades describen como de fortalecimiento institucional. La designación de Plaza, en este marco, busca consolidar un liderazgo con conocimiento interno del sistema sanitario militar y con experiencia en la administración de estructuras complejas.

El movimiento también refuerza la continuidad de perfiles provenientes del propio sistema de salud del Ejército, en un contexto donde la articulación entre capacidades médicas, logísticas y organizativas aparece como un eje central de la política de bienestar para el personal militar y sus familias.

En síntesis, la llegada del General de Brigada Pablo Plaza a la OSFA se inscribe en una estrategia de reconfiguración interna que, según las fuentes oficiales, apunta a mejorar la eficiencia del sistema y fortalecer la cobertura sanitaria en todo el territorio nacional.