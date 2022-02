En Catamarca hubo un aumento no solo en el consumo de drogas sino que bajó la edad de inicio

El diácono responsable de la Pastoral de Adicciones de la Diócesis de Catamarca, Sergio Colósimo habló respecto a la situación de este flagelo en nuestra provincia y afirmó que hubo un aumento importante en el consumo de drogas y expresó su preocupación por la edad temprana en la que se inician en el consumo.

“En Catamarca hubo un aumento no solo en el consumo, sino que bajó la edad de inicio. Tenemos chicos de 8 y 9 años que están jalando poxiran”, manifestó Colósimo en declaraciones a Radio ON. “El consumo está atravesando todos los estamentos sociales, depende de la sustancia que utiliza de acuerdo a las posibilidades económicas pero el consumo está en todos los estamentos”, lamentó.

Tras los hechos recientes por los fallecidos en Buenos Aires por la droga adulterada, el responsable de la Pastoral de Adicciones se refirió al trabajo de prevención en el consumo de estupefacientes que se realiza en nuestra provincia y aseguró que tanto a nivel nacional como en Catamarca al igual que en otras provincias falta una política clara y contundente sobre el problema de la droga, consumo, prevención y fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.

Mesa intersectorial

Por otra parte, Colósimo fue consultado sobre el trabajo que viene realizando la comunidad Cenáculo en El Rodeo con el propósito de contener y sanar a personas devastadas por las drogas y pidió más compromiso del Gobierno provincial. Además reclamó la conformación de mesa multisectorial para reforzar el trabajo de prevención.

“En la medida en que podemos lo hablamos con las autoridades, pero lo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo es una mesa en donde sentarnos todos los actores, lo que mejor están trabajando hoy en este flagelo son la iglesias católica y también la iglesia evangélica. Tenemos que reconocer que somos los que tenemos más experiencia y sostenemos este trabajo en el tiempo, pero no tenemos los recursos necesarios. Necesitamos por un lado los recursos que el Estado que en alguna manera los está poniendo, pero no de la mejor manera. Por ejemplo Desarrollo Social nos ayuda con la alimentación, Salud Metal aporta algún psicólogo, pero no tenemos una mesa sistémica donde discutir y buscar nuevos caminos, optimizar los recursos”, sentenció.

En ese contexto, el diácono comentó que realizado pedidos al gobierno de la provincia y que solo algunos fueron otorgados. “Sabemos que no es cuestión de pedir y pedir, lo que realmente necesitamos es sentarnos a dialogar a que el tema este en agenda permanente y no solo cuando sucede algo”, expresó.

Y opinó que la mesa interdisciplinaria debe estar conformada por organizaciones sociales y barriales, funcionarios de Gobierno, legisladores. Dijo que hace 5 años atrás estaba funcionando la mesa intersectorial, pero al final de la gestión del gobierno anterior se desactivo.

Colósimo confirmó que en El Rodeo se está trabajando en la recuperación de 12 chicos, comentó que las necesidades son las que desde hace un tiempo vienen pidiendo entre las que mencionó: el apoyo afectivo y lo que se pueda aportar en cuanto a vestimenta, alimentación y elementos de higiene. Y que en la zona Sur de la ciudad en el Hogar de Cristo continúan con los talleres, y hoy miércoles comenzó un taller de electricidad con un incremento de participación de los chicos.