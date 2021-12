En el Consejo de la Magistratura no debe haber representación de la clase política

El ex camarista previsional, catamarqueño Dr. Luis René Herrero, habló sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Gobierno nacional y consideró como prioridad comenzar por la reforma Constitucional con el único objeto según señaló de reemplazar el actual Consejo y eliminar la representación la clase política. Sin embargo, afirmó que dicha modificación sería problemática en estos momentos.

El lunes pasado el gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales. La propuesta oficial propone modificar la cantidad de miembros que lo integran, es decir pasaría de 13 a 17 miembros, dándoles más lugar a los magistrados y representantes del sector académico.

“Este sorpresivo proyecto del poder Ejecutivo nacional, sería el mal menor, ya que baja a 41% la incidencia los políticos; pero entre jueces y académicos sigue baja la participación porque entre ambos alcanzarías al 33%”, manifestó el ex juez oriundo de Santa María en declaraciones a radio Valle Viejo.

Herrero se mostró a favor de reformar la Constitución para reemplazar el actual concejo de la magistratura.

En ese contexto, sostuvo que como exjuez independiente, le preocupa que la ciudadanía argentina que carezca de una Justicia independiente.

“Hice un estudio a fondo de todos los Consejo de la Magistratura del mundo, porque me preocupa como argentino, que como la ciudadanía argentina carezcamos de Justicia independiente, y que no podemos gozar de los derechos. Este estudio a fondo, me llevo a concluir que la única solución que existe es que una reforma constitucional, del cual es muy problemático en estos tiempos. Una reforma constitucional cuyo único objeto sea reemplazar el actual Consejo de la Magistratura por otro, donde no tenga ninguna representación la clase política”.