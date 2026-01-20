En Davos, Milei participará de la creación del Consejo de Paz

El presidente Javier Milei participará de una cumbre internacional en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, con una agenda centrada tanto en la política internacional como en el fortalecimiento de vínculos económicos y financieros. Durante su estadía en Suiza, el mandatario argentino será parte de las instancias de consolidación del Consejo de Paz, un organismo impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de evitar nuevos conflictos armados, especialmente en la Franja de Gaza.

La presencia de Milei en el foro marca un nuevo capítulo en la estrategia de inserción internacional del Gobierno argentino, alineada con los países que promueven una agenda de seguridad, defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad. En ese contexto, la participación de la Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz fue confirmada luego de que, la semana pasada, Trump invitara formalmente al país a integrar la Junta Ejecutiva internacional del organismo, que será liderada por el propio mandatario estadounidense.

Según trascendió, durante la celebración del Foro se avanzará en la institucionalización del Consejo, que busca convertirse en una plataforma permanente de diálogo y acción para prevenir escaladas bélicas y promover acuerdos duraderos en regiones atravesadas por conflictos. La Franja de Gaza aparece como el primer foco de intervención prioritaria, en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas persistentes.

En paralelo a su participación en las actividades vinculadas al Consejo de Paz, Milei tiene previsto mantener una serie de reuniones con CEO de bancos, ejecutivos de entidades financieras y empresarios internacionales, con el objetivo de presentar los lineamientos de su programa económico, atraer inversiones y reforzar el perfil promercado de la Argentina ante los principales actores del sistema financiero global.

El propio Presidente destacó públicamente la relevancia de la invitación recibida por parte de Estados Unidos. "Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza", expresó Milei al referirse al nuevo organismo internacional.

En la misma línea, el jefe de Estado reforzó el posicionamiento ideológico de su política exterior a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter). "La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", sostuvo el mandatario.

La participación de Milei en Davos se da en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su imagen internacional como un actor alineado con las potencias occidentales y comprometido con una agenda de reformas económicas profundas. En ese sentido, los encuentros con líderes empresariales y financieros serán clave para reforzar la narrativa oficial sobre la estabilidad macroeconómica, la apertura al capital extranjero y la reducción de regulaciones.

Desde el Ejecutivo consideran que la combinación de una agenda política vinculada a la seguridad internacional y una agenda económica orientada a las inversiones permite posicionar a la Argentina como un socio confiable en el escenario global. La presencia en el Foro Económico Mundial, uno de los espacios de mayor visibilidad internacional, es vista como una oportunidad estratégica para fortalecer ese perfil y profundizar los vínculos con los principales centros de poder político y económico.