Entre Ríos dejará de pagar pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

La provincia de Entre Ríos sancionó este miércoles una ley que pone fin a las pensiones vitalicias que los gobernadores y vicegobernadores cobraban una vez concluidos sus mandatos. La decisión fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados provincial y derogó una normativa vigente desde 1965, que establecía un beneficio equivalente al 75% de los sueldos de quienes habían ocupado los principales cargos del Poder Ejecutivo entrerriano.

La iniciativa había sido presentada por el actual gobernador, Rogelio Frigerio, al inicio de su gestión y ya había obtenido el correspondiente tratamiento en la Cámara de Senadores. Con la aprobación definitiva en Diputados, la provincia avanzó con la eliminación de este régimen de pensiones vitalicias.

El propio Frigerio y su vicegobernadora, Alicia Aluani, serán los primeros funcionarios alcanzados por la nueva medida, según confirmó el mandatario provincial tras la sanción de la ley.

La decisión forma parte de una agenda que, de acuerdo con lo señalado desde el Ejecutivo provincial, apunta a la reducción del gasto político, la transparencia y la transformación institucional, una línea de acción que el Gobierno provincial puso en marcha desde su asunción, en diciembre de 2023.

La derogación de una ley vigente desde 1965

La normativa eliminada es la Ley 4.506, que se encontraba vigente desde 1965 y establecía una pensión para los titulares del Ejecutivo provincial una vez finalizado su período de gobierno. El beneficio equivalía al 75% de sus sueldos, y alcanzaba a quienes habían ejercido como gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.

La nueva ley sancionada por la Cámara de Diputados provincial pone fin a ese régimen y elimina, de ese modo, las pensiones vitalicias asociadas a esos cargos.

"Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores", expresó Frigerio al anunciar la aprobación de la iniciativa. El mandatario también confirmó que tanto él como Alicia Aluani serán los primeros funcionarios alcanzados por la decisión.

"El cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad"

Tras la sanción de la ley, Frigerio vinculó la medida con la política impulsada por su administración desde el comienzo de su gestión. "Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos", sostuvo el gobernador.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la eliminación de las pensiones vitalicias se encuadra dentro de una agenda más amplia de reducción del gasto político y de transformación de la estructura estatal.

En ese sentido, el Gobierno entrerriano destacó que la decisión aprobada este miércoles constituye una nueva medida dentro de las políticas orientadas a reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública.

Frigerio también expresó su posición sobre el alcance político de la iniciativa. "Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo", manifestó.

Aluani destacó la igualdad ante la ley

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani celebró la derogación de la normativa que otorgaba pensiones vitalicias a los titulares del Ejecutivo provincial.

Aluani consideró que la decisión "reafirma la igualdad ante la ley" y remarcó que quienes ejercen responsabilidades públicas deben ser los primeros en asumir las decisiones vinculadas con el esfuerzo y la responsabilidad. "Si pedimos esfuerzo y responsabilidad, tenemos que empezar por nosotros mismos", señaló la vicegobernadora a través de la red social X.

La posición de Aluani acompañó así el anuncio realizado por Frigerio y reforzó el planteo del Gobierno provincial respecto de que la eliminación de este beneficio debe alcanzar, en primer lugar, a quienes actualmente ocupan los cargos que estaban contemplados por la legislación derogada.

Recorte de cargos y eliminación de gastos reservados

La derogación de las pensiones vitalicias se suma a otras medidas que, según destacaron desde el Ejecutivo provincial, ya fueron implementadas en el marco de las políticas de reducción de gastos. El Gobierno de Entre Ríos informó que ya había logrado recortar prácticamente a la mitad los cargos políticos. Al mismo tiempo, eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.

Desde el oficialismo local también destacaron otras iniciativas vinculadas con la organización y el funcionamiento de la administración pública.

Entre las medidas mencionadas se encuentran: