Entregan en Catamarca viviendas sociales y ratifican la continuidad de la política habitacional

En el marco de su gira de trabajo por el oeste provincial, el gobernador Raúl Jalil encabezó días atrás el acto de entrega de ocho unidades habitacionales en la jurisdicción del municipio de Villa Vil, ubicado en el norte del departamento de Belén.

La actividad se inscribió dentro de un programa de acciones desplegadas por el mandatario en el interior provincial, con una agenda que incluyó la concreción de soluciones habitacionales para familias del interior catamarqueño. En esta oportunidad, ocho nuevas familias pudieron acceder al sueño del techo propio, un hecho que marca un punto significativo en el desarrollo social de la región.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de la Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez; autoridades municipales y otras autoridades que acompañaron el acto institucional. La concurrencia de funcionarios provinciales y locales reforzó el carácter institucional de la entrega y subrayó la articulación entre los distintos niveles del Estado.

Viviendas sociales: acceso sin costo para las familias

Un aspecto central de la jornada fue la naturaleza de las unidades habitacionales entregadas. Las ocho familias beneficiadas recibieron viviendas sociales, lo que implica que no deberán abonar ningún costo por las mismas.

Este dato no es menor: en un contexto de restricciones económicas, la gratuidad total de las viviendas representa una herramienta concreta de inclusión y equidad, orientada a los sectores con mayores necesidades. El acceso a una casa propia sin carga financiera futura constituye, para estas familias, una oportunidad de estabilidad y desarrollo.

En términos técnicos, la jornada dejó los siguientes datos destacados:

Cantidad de viviendas entregadas: 8 unidades habitacionales.

Localización: Municipio de Villa Vil, norte del departamento Belén.

Tipo de solución: Viviendas sociales.

Costo para las familias: Sin obligación de pago.

Autoridades presentes: Gobernador Raúl Jalil, ministro Fidel Sáenz, intendente Ramón Gutiérrez y autoridades municipales.

El contexto económico y los recortes en partidas de vivienda

Durante el acto, el ministro Fidel Sáenz subrayó la importancia de que nuevas familias catamarqueñas puedan alcanzar su vivienda propia, especialmente "en el marco de una situación económica complicada y compleja".

En su intervención, el titular de la cartera de Vivienda y Urbanización hizo referencia explícita a que se produjeron recortes en partidas importantísimas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, y puntualizó que entre esas partidas se han visto afectados los fondos correspondientes a viviendas.

La declaración sitúa la entrega en un escenario más amplio, marcado por restricciones presupuestarias que impactan directamente en políticas sociales clave. En ese marco, la concreción de estas ocho unidades habitacionales adquiere una dimensión que trasciende el número: se convierte en un mensaje de continuidad y de priorización de la cuestión habitacional.

Administración de recursos y prioridad en los casos urgentes

Frente a ese panorama, el ministro destacó que el gobernador Raúl Jalil "ha efectuado una correcta administración de los recursos con que cuenta la provincia". Según expresó, esa gestión permitió seguir resolviendo los casos más urgentes y necesarios vinculados con la cuestión de viviendas.

La afirmación pone el foco en la administración provincial como herramienta estratégica para sostener políticas públicas en tiempos de restricciones. La capacidad de priorizar y asignar recursos, según lo manifestado, hizo posible que las soluciones habitacionales no se detuvieran pese a la reducción de fondos destinados a este sector.

En este sentido, la entrega de las ocho viviendas en Villa Vil aparece como un ejemplo concreto de esa política de priorización: atender las necesidades más urgentes y garantizar respuestas efectivas en el territorio.