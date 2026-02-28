Argentina se alinea con EE.UU. e Israel ante el conflicto con Irán

En un giro determinante de su política exterior, la administración de Javier Milei ha consolidado un alineamiento estratégico con las potencias occidentales. Tras la reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta militar del régimen de Teherán, la República Argentina no solo ha modificado su esquema de defensa interna, sino que ha emitido un contundente respaldo político a las operaciones destinadas a "neutralizar la amenaza" que representa el régimen iraní para la comunidad internacional. Este movimiento marca un punto de inflexión diplomático, priorizando la estabilidad global mediante el acompañamiento explícito a las acciones de Washington y Tel Aviv.

Respaldo diplomático y estabilidad regional

Minutos después de que la Oficina del Presidente sentara las bases del posicionamiento, la Cancillería difundió un mensaje oficial con un tono inequívoco. En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que la República Argentina "valora y apoya" las acciones militares conjuntas de las potencias aliadas. Según la visión oficial, el régimen iraní se ha consolidado como una amenaza para la estabilidad internacional y un factor de riesgo para la seguridad regional.

El gobierno argentino fundamentó su apoyo en la firme expectativa de que estas medidas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región de Medio Oriente, fortalecer de manera efectiva el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz duradera tras la escalada de hostilidades. Para el Palacio San Martín, la intervención es una respuesta necesaria ante la falta de cooperación de Teherán con los esfuerzos diplomáticos previos.

Condena histórica y el factor AMIA@El texto oficial extendió su condena a la conducta de Teherán, repudiando formalmente los ataques atribuidos a Irán contra una multiplicidad de países, incluyendo a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, además de acciones directas contra instalaciones y personal estadounidense apostado en la zona. Este posicionamiento no es casual, sino que se asienta sobre una base de reclamos históricos por parte de la justicia nacional.@En un pasaje de alta sensibilidad para la política doméstica, la Cancillería recordó que la Justicia argentina ya ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la AMIA en 1994. El mensaje reafirmó que sobre los imputados en dicha causa pesan órdenes de captura internacional vigentes, vinculando la amenaza global actual con las deudas pendientes de memoria, verdad y justicia en suelo argentino. Asimismo, se destacó que, pese a los esfuerzos internacionales, Irán ha fallado en desmantelar su programa nuclear, continuando con actividades sensibles de enriquecimiento de uranio y apoyando a actores armados no estatales que desestabilizan la región.

Seguridad nacional: nivel "ALTO" y monitoreo permanente

Como correlato directo de este posicionamiento, el presidente Javier Milei ordenó elevar el nivel de seguridad en todo el territorio nacional a la categoría de "ALTO". Esta decisión implica un despliegue operativo preventivo para proteger la integridad de los ciudadanos y los activos estratégicos del país. El esquema de seguridad interna contempla un refuerzo de custodia con incremento de vigilancia en objetivos sensibles e infraestructura crítica, así como una atención especial para representaciones extranjeras y espacios vinculados a la comunidad judía.

En paralelo, se ha dispuesto la activación de protocolos de alerta en fronteras con mayores controles migratorios y un monitoreo constante por parte del Sistema de Inteligencia Nacional en coordinación con agencias internacionales. Por último, la red consular argentina permanece en contacto permanente con los ciudadanos argentinos que se encuentran en la región del conflicto para brindar asistencia ante la volatilidad de la situación.