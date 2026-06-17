Entregaron más de 200 tablets completando un total de 600 a escuelas de Catamarca

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, concretó la entrega de 207 tablets destinadas a 42 escuelas de distintos departamentos de la provincia, en una acción que forma parte de las políticas impulsadas para fortalecer los procesos de alfabetización en el sistema educativo.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Nacional de Alfabetización, una estrategia orientada a mejorar las capacidades de lectura, comprensión y producción de textos de los estudiantes, promoviendo herramientas que permitan acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los primeros años de escolaridad.

Con esta nueva distribución, la provincia completa la entrega de más de 600 tablets destinadas a 101 instituciones educativas de todo el territorio catamarqueño, consolidando una política de incorporación de recursos tecnológicos al ámbito escolar con foco en la mejora de las prácticas pedagógicas.

La entrega de los dispositivos representa una nueva etapa dentro del programa, que busca brindar a las escuelas herramientas que contribuyan al fortalecimiento de las trayectorias educativas y al acompañamiento de los estudiantes en las etapas iniciales de formación.

La actividad contó con la participación de las principales autoridades provinciales vinculadas a la gestión educativa y gubernamental. Estuvieron presentes el gobernador Raúl Jalil, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

También participaron autoridades provinciales, equipos técnicos del Ministerio de Educación y Trabajo, supervisores educativos y directivos de los establecimientos que fueron alcanzados por la entrega.

La presencia de funcionarios, equipos técnicos y representantes de las escuelas permitió destacar el alcance de una iniciativa que involucra a distintos actores del sistema educativo y que tiene como finalidad mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje dentro de las aulas.

Herramientas para fortalecer la alfabetización

Desde la cartera educativa explicaron que la incorporación de tablets tiene como objetivo principal fortalecer las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura, especialmente durante el primer ciclo de la educación primaria.

La estrategia está dirigida particularmente a:

• Primer grado.

• Segundo grado.

• Tercer grado.

Según se indicó, los dispositivos permitirán desarrollar propuestas interactivas orientadas a acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, al tiempo que brindarán nuevas posibilidades para la evaluación formativa y para la implementación de actividades pedagógicas innovadoras.

La utilización de herramientas tecnológicas dentro del aula busca ampliar las alternativas de enseñanza disponibles para docentes y estudiantes, promoviendo experiencias educativas que favorezcan el desarrollo de competencias vinculadas a la alfabetización.

En ese sentido, la incorporación de recursos digitales se presenta como un complemento para el trabajo cotidiano que realizan los equipos docentes en las escuelas, facilitando nuevas dinámicas para el abordaje de contenidos relacionados con la lectura y la escritura.

Escuelas beneficiadas en ocho departamentos

En esta oportunidad, las tablets fueron distribuidas entre establecimientos educativos ubicados en distintos puntos de la provincia.

Los departamentos alcanzados por la entrega fueron El Alto, La Paz, Belén, Andalgalá, Capayán, Ambato, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.

La distribución territorial de los dispositivos forma parte del objetivo de garantizar que las instituciones educativas de diferentes regiones de Catamarca puedan acceder a recursos tecnológicos destinados al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza.

Características técnicas de los dispositivos

Las tablets entregadas cuentan con especificaciones orientadas a facilitar su utilización en entornos educativos y en actividades pedagógicas vinculadas a la alfabetización.

Entre sus características se encuentran:

• Pantalla de 8 pulgadas.

• Memoria de 32 gigabytes.

• Sistema operativo Android instalado.

• Conexión WiFi.

• Conectividad Bluetooth.

Estos recursos tecnológicos permitirán a docentes y estudiantes desarrollar actividades digitales y acceder a herramientas de apoyo para el aprendizaje dentro de las instituciones educativas beneficiadas.