Explotó la interna por la conformación del bloque de Juntos por el Cambio

A días de la asunción de los diputados provinciales electos en las elecciones generales del 14 de noviembre pasado, Juntos por el Cambio enfrenta una fuerte interna por la conformación de las autoridades del bloque.

La oposición atraviesa por estas horas una disputada partidaria tras la supuesta imposición impulsada por un sector del radicalismo que apuesta a que el diputado electo Luis Fadel sea el presidente del bloque.

“Comenzamos un proceso de diálogo que en un primer momento no habíamos sido parte, pero hay una suerte de comunicación de que un diputado electo resultaría el abalado para conducir el bloque de Juntos por el Cambio”, manifestó la diputada electa Silvana Carrizo. Al tiempo que agregó que se planteó esta situación al diputado Alejandro Páez que está siendo una especie de interlocutor entre los legisladores electos y los que continúan en ejercicio exigiendo que conforme una mesa de diálogo y evitar la imposición de nombres.

“Hay nuevos resultados, creo que hay un proyecto distinto para el 2023 y eso debe estar sobre la mesa, y no juntar firmas de 9 o 10 diputados. Tenemos que tener una discusión con contenido político, basta de chicanas. Necesitamos consolidarnos como bloque y como una oposición fuerte”, disparó Carrizo en declaraciones radiales.

La legisladora que asumirá su banca este jueves pidió a sus pares comenzar a trabajar para convertirse en alternativa a futuro con un proyecto político para gobernar la provincia. “Confío que en estos días, que ya nos queda poco para el 9 de diciembre que sumimos las bancas, logremos llegar a un diálogo conciliador. No puedo hablar, ni de grupo porque cada uno representa a cada sector del radicalismo. Hay una línea o sector del radicalismo que tiene la mayoría en cuanto a legisladores pero es parte de una historia que viene sucediendo en Catamarca”, afirmó.

Carrizo dijo que los intereses de los catamarqueños tienen que primar sobre toda división interna. “Pensé que como oposición habíamos entendido el mensaje de la gente. Creo que con imposiciones no vamos a tener resultados. Podríamos haber invitado al PRO porque después nos quejamos porque ellos salen a decir que van seguir con su bloque aparte”, expresó.

Ni voz, ni voto

En ese contexto, Carrizo comentó que el lunes último participó de la reunión de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja donde se analizó junto a la ministra de Hacienda de la provincia, Alejandra Nazareno, tal como lo había solicitado pero sin voz y sin voto.

“Cuando ingrese me dijeron que no podía hablar, el presidente de la Comisión me lo notificó. Luis Lobo Vergara y Alejandro Páez fueron mis interlocutores y a través de ellos expresé las inquietudes que tenía. De todas maneras, la Ministra fue muy insolvente en su exposición, no supo dar respuesta, ni a los legisladores de la oposición, ni a los del oficialismo en cuanto a ejecuciones presupuestarias puntuales de los ministerios, que en otras oportunidades recuerdo cuando era ministro Aredes (Ricardo), iba las comisiones acompañado de los ministros era más fácil sacarse todas las dudas. Ella no supo responder, y me molesto que no me hayan dejado hablar más allá de que todavía no asumí y por mis manifestaciones en los medios no puede participar. Es más, cuando veía y escuchaba las discusiones entra la Ministra y los diputados oficialistas me preguntaba para que estamos nosotros, si la pelea estaba entre ellos”, acotó.

Y agregó: “Expresé mi asombro con este tramite express de los 10 proyectos que mando el Gobierno, teniendo en cuenta que la cámara esta en un proceso de recambio en su composición, pretenden un análisis de la Impositiva y del Presupuesto velozmente. Tengo dudas sobre el presupuesto porque nunca publicaron en que se gastó”, concluyó. Cabe recordar que el tratamiento del presupuesto continuará luego de que asuman los nuevos legisladores.