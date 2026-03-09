Expoagro: expectativa política y reclamo por eliminación de retenciones

Este martes, el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos se convertirá en el epicentro de la actividad agroindustrial argentina con el inicio de la 20° edición de Expoagro. La feria, que se extenderá hasta el 13 de marzo, llega en un momento de tensión y esperanza para los productores, quienes han marcado como prioridad absoluta su reclamo ante el presidente Javier Milei por la eliminación definitiva de las retenciones agropecuarias. En un año que celebra su vigésimo aniversario, la muestra alcanza una cifra histórica de participación: la totalidad de los espacios disponibles fueron reservados, consolidando la presencia de más de 700 expositores y el retorno o incorporación de unas 100 empresas al ecosistema del evento.

Innovación y despliegue tecnológico

La muestra no solo será un escenario de debate político, sino también una vidriera de los avances en el sector. Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, describió la agenda como robusta y diversa, diseñada para cubrir todos los ángulos del agronegocio moderno. Para facilitar el flujo de información y la interacción, la exposición contará con siete auditorios especializados distribuidos estratégicamente por el predio, entre los que se destacan el Tecnodromo Mario Bragachini, el Auditorio Carne Argentina, la Carpa de Remates IPCVA, el Auditorio Prensa, el Auditorio Centro de Agronegocios, el Anfiteatro ArgenINTA y el Auditorio Agtech John Deere.

Además, el evento incorporará dos propuestas que prometen atraer el interés de los asistentes: el segmento Eureka! Drones, enfocado en la adopción tecnológica, casos de éxito y consejos prácticos para el sector, y la Cumbre de Contratistas, que celebrará su edición dedicada a la empresa Piersanti.

El eje del reclamo: los Derechos de Exportación (DEX)

El tema que sobrevuela cada pasillo y oficina de la feria es el futuro de los Derechos de Exportación (DEX). La expectativa por algún anuncio oficial del Gobierno nacional es alta, especialmente tras el antecedente reciente de una reducción de entre 1 y 2 puntos porcentuales aplicada sobre el complejo sojero, el maíz, el trigo, el girasol y sus respectivos derivados. Para el sector rural, esta medida inicial es considerada insuficiente frente a la necesidad de una hoja de ruta hacia la eliminación total de estos gravámenes, un pedido que los productores consideran esencial para garantizar la competitividad.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la presencia de funcionarios de alto rango del Gobierno de Milei, el perfil político del evento será elevado. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha confirmado su participación en la cena de apertura realizada este lunes en el Hotel Colonial. Kicillof, en un contacto previo con los organizadores, destacó que el contexto político-económico actual impulsa a seguir pensando cómo agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario.

Voces y análisis en la agenda

Durante las cuatro jornadas de duración de la muestra, el análisis económico y político será uno de los grandes protagonistas. Se espera la intervención de diversos referentes que aportarán su visión sobre la coyuntura del país, incluyendo a economistas como Carlos Melconian, Fausto Spotorno y Salvador Di Stéfano, así como la presencia de funcionarios de gestión pública como Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

El impacto de las decisiones macroeconómicas sobre la rentabilidad del productor es, hoy más que nunca, el motor que impulsa las expectativas en San Nicolás. Mientras los organizadores se preparan para recibir a miles de visitantes, el sector agroindustrial espera que Expoagro no sea solo una vitrina de tecnología y maquinaria, sino también el escenario donde se definan los pasos a seguir en la relación entre el campo y la política nacional.