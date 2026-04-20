Falleció Julio Cabur, reconocido dirigente y funcionario del justicialismo

La muerte de Julio Cabur genera un profundo pesar en el ámbito político y social de Catamarca, donde su figura era ampliamente reconocida por su extensa trayectoria en la función pública y su compromiso sostenido con la comunidad. El ex funcionario venía atravesando una grave enfermedad, situación que finalmente derivó en su fallecimiento.

La noticia impactó de manera directa en distintos sectores, no solo por su rol institucional a lo largo de los años, sino también por su participación activa en la vida política de la provincia. Cabur supo construir una presencia constante en espacios clave de gestión, consolidando un perfil ligado al servicio público y al trabajo territorial.

Una trayectoria marcada por la función pública

A lo largo de su carrera, Julio Cabur ocupó diversos cargos que lo posicionaron como una figura relevante dentro de la estructura estatal provincial. Su recorrido incluyó responsabilidades legislativas y ejecutivas, lo que le permitió intervenir en distintos ámbitos de la gestión pública.

Entre los principales roles que desempeñó se destacan:

Diputado provincial , con participación en la actividad legislativa

, con participación en la actividad legislativa Director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP)

Presidente de la Dirección de Bomberos, con intervención en el sistema de emergencias

Estos cargos reflejan una trayectoria diversificada, en la que Cabur tuvo incidencia tanto en la elaboración de políticas como en la administración de servicios esenciales para la población.

Gestión en salud y seguridad

Uno de los aspectos más relevantes de su paso por la función pública fue su desempeño al frente de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Desde ese espacio, tuvo a su cargo la administración de un sistema fundamental para la cobertura de salud de los trabajadores estatales, un rol que implica una alta responsabilidad en términos de gestión y atención de demandas.

Asimismo, su paso por la Dirección de Bomberos dejó una impronta vinculada al trabajo conjunto con los Bomberos Voluntarios de la provincia. En ese ámbito, su gestión estuvo asociada a la articulación con distintos cuerpos y al fortalecimiento de un servicio esencial para la seguridad de la comunidad.

Estas experiencias consolidaron un perfil orientado a áreas sensibles de la administración pública, donde la respuesta estatal tiene impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Militancia y compromiso político

Además de su labor institucional, Cabur fue un activo dirigente del peronismo en Catamarca, con una participación constante en la vida política provincial. Su militancia se expresó tanto en la estructura partidaria como en su presencia en distintos espacios de representación.

Este componente político formó parte central de su identidad pública, articulando su tarea en el Estado con su pertenencia a un espacio partidario que tiene fuerte presencia en la provincia.

Repercusiones y despedidas

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas voces del ámbito político y social expresaron su pesar. Dirigentes, colegas y allegados coincidieron en destacar su vocación de servicio y su dedicación en cada uno de los roles que desempeñó a lo largo de los años.

El reconocimiento hacia su figura se centró en su compromiso con la comunidad y en su capacidad para sostener una trayectoria prolongada en la función pública, atravesando distintos momentos y responsabilidades.