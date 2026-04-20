Hospital de Palo Blanco: autoridades recorrieron el predio y presentaron el plan sanitario

El proyecto para la construcción del Hospital seccional de Palo Blanco dio un paso significativo con la visita técnica realizada por autoridades provinciales en el predio donde se emplazará el futuro edificio. La recorrida estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el intendente Raúl Úsqueda, y los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Salud, Johana Carrizo.

La actividad se desarrolló con la participación de vecinos de la localidad, quienes pudieron conocer de primera mano los avances de una iniciativa considerada "tan esperada y anhelada" por la comunidad. En ese marco, también estuvieron presentes el diputado nacional Sebastián Nóblega y la senadora departamental Pamela López.

Durante el encuentro, se presentó el plano del nuevo hospital y se anunció la incorporación de un nuevo médico para la localidad, una medida que apunta a fortalecer la atención sanitaria en el corto plazo mientras se avanza con la obra estructural.

La respuesta a una demanda histórica

La construcción del hospital representa una respuesta concreta a una necesidad largamente planteada por los habitantes de Palo Blanco y de la zona norte de Fiambalá. En ese sentido, los vecinos expresaron su reconocimiento a las autoridades tras la reunión.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestras autoridades. Valoramos profundamente que hayan escuchado nuestro pedido y que, a través de la gestión en equipo, hoy podemos ver avances concretos que responden a necesidades históricas de nuestro pueblo", señalaron.

Este pronunciamiento refleja el impacto que tiene el proyecto en la comunidad, donde la falta de infraestructura sanitaria adecuada ha sido una preocupación persistente. La futura obra no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los residentes, sino también a atender la creciente demanda generada por el flujo turístico en la región.

Financiamiento y proyección regional

El nuevo nosocomio será financiado a través de aportes del fideicomiso minero y acciones de Responsabilidad Social Empresarial, lo que permite avanzar en una obra de envergadura sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios tradicionales.

La iniciativa tiene una proyección que excede a la localidad de Palo Blanco, ya que se plantea como un centro de referencia sanitaria para toda el área de influencia. En ese marco, se busca garantizar el acceso a servicios médicos esenciales en una región que combina población residente y tránsito constante de visitantes.

Características del proyecto hospitalario

El diseño del hospital contempla una superficie aproximada de 1.070 metros cuadrados, con una estructura pensada para brindar una atención integral. El proyecto incluye múltiples áreas destinadas a cubrir distintas necesidades sanitarias.

Entre los componentes principales del establecimiento se destacan:

Área de emergencias , equipada con shock-room, enfermería y consultorio de guardia

, equipada con shock-room, enfermería y consultorio de guardia Sector de internación , con habitaciones diferenciadas para mujeres, hombres y niños

, con habitaciones diferenciadas para mujeres, hombres y niños Sala de partos , con espacio de recuperación postparto orientado a la atención materno-infantil

, con espacio de recuperación postparto orientado a la atención materno-infantil Servicios de diagnóstico , que incluirán rayos X y ecografía

, que incluirán rayos X y ecografía Laboratorio de análisis clínicos , para estudios complementarios

, para estudios complementarios Consultorios externos , que abarcarán especialidades como odontología, kinesiología, pediatría, clínica médica y ginecología

, que abarcarán especialidades como odontología, kinesiología, pediatría, clínica médica y ginecología Vacunatorio y farmacia , como parte de los servicios básicos

, como parte de los servicios básicos Áreas de apoyo y servicios generales, necesarias para el funcionamiento del establecimiento

Esta planificación apunta a consolidar un sistema de atención que no solo cubra emergencias, sino que también garantice seguimiento clínico y prevención.

Impacto en la salud y el desarrollo local

La concreción del Hospital de Palo Blanco se proyecta como un punto de inflexión para la región. La posibilidad de contar con servicios médicos más completos permitirá reducir traslados hacia otras localidades y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de urgencia.

Asimismo, la incorporación de infraestructura sanitaria se vincula con el desarrollo territorial, ya que contribuye a fortalecer las condiciones de vida y a acompañar el crecimiento de la actividad turística.

En ese contexto, la visita de las autoridades y la presentación del proyecto marcan un avance concreto en un proceso que la comunidad identifica como prioritario. La articulación entre el Estado, los recursos provenientes del fideicomiso minero y las acciones de responsabilidad social empresarial se presenta como el mecanismo que posibilita llevar adelante una obra de estas características.

De este modo, el futuro hospital no solo representa una inversión en infraestructura, sino también una respuesta a demandas históricas y una apuesta por el fortalecimiento del sistema de salud en el norte de Fiambalá.