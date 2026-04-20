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Milei reafirmó el vínculo con Israel y habló de "naciones hermanas" tras reunirse con Netanyahu

En la misma línea, el mandatario argentino aseguró que la relación entre ambos países está "fortalecida" y que sus administraciones trabajan para la construcción de "un hemisferio americano más libre".

20 Abril de 2026 00.24

El presidente Javier Milei aseguró que Argentina y Israel son "dos naciones unidas por los mismos valores" durante la conferencia conjunta que mantuvo con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El mandatario afirmó que el encuentro representa un paso hacia el fortalecimiento de la relación bilateral y hacia la construcción de "un hemisferio americano más libre, más seguro y más próspero".

En su discurso, Milei también hizo referencia al contexto internacional y destacó el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente, al tiempo que recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en el país, reafirmando el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.

El Presidente reiteró además su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén "cuando las condiciones lo permitan".

La visita se da en un contexto de alta tensión en la región y consolida el alineamiento estratégico de la Argentina con Israel.
#AgenciaNA

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