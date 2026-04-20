"Piojo resucitado", la dura acusación de Nicolás Márquez contra Manuel Adorni

Las tensiones dentro del oficialismo sumaron un nuevo episodio luego de que Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, volviera a cuestionar públicamente a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, en el marco de una polémica que se intensificó en los últimos días.

El conflicto se originó a partir de un descargo que Márquez realizó en redes sociales la semana pasada, donde expresó su desacuerdo con la permanencia de Adorni en el cargo, en medio de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. A partir de esa intervención, el escritor inició una serie de declaraciones públicas que derivaron en un "rally mediático", profundizando sus críticas y elevando el tono de sus cuestionamientos.

Este domingo, en declaraciones a Todo Noticias, Márquez volvió a la carga con definiciones aún más contundentes. Allí calificó a Adorni como "un piojo resucitado" y afirmó que actualmente "lo único que lo sostienen son las fotografías", en referencia a lo que considera una falta de respaldo político propio.

Críticas al crecimiento personal y al manejo del poder

En su análisis, Márquez describió a Adorni como una figura que accedió de manera repentina a posiciones de poder. Según explicó, se trata de alguien que "de la nada se encuentra con las mieles del poder, con una posibilidad de vida, con una situación muy por encima de lo que siempre estuvo acostumbrado".

El escritor aclaró que no cuestiona el ascenso social en sí mismo, señalando que si este se produce "de buena fe y con todas las de la ley", lo considera positivo. Sin embargo, sostuvo que en este caso existen inconsistencias.

Entre los puntos que remarcó, destacó:

Falta de explicaciones claras sobre su situación patrimonial

sobre su situación patrimonial Contradicciones en sus declaraciones

Cuestionamientos sobre la legitimidad de su crecimiento personal vinculado al acceso al poder

Estas observaciones se inscriben en el marco de la investigación que pesa sobre el jefe de Gabinete y que, según Márquez, afecta su credibilidad y su capacidad de gestión.

El impacto político dentro del Gobierno

Más allá de las críticas personales, Márquez centró parte de su análisis en las consecuencias políticas de la permanencia de Adorni en el cargo. Según su visión, el funcionario "le está restando apoyo" a La Libertad Avanza, generando un desgaste que impacta directamente en la gestión.

En ese sentido, sostuvo que la estrategia de sostenerlo en medio de la confrontación con la prensa puede resultar contraproducente.

"El enojo de Milei con la prensa yo lo banco, pero en esa pulseada no se le quiere entregar a la prensa un funcionario de alto rango", explicó. Sin embargo, consideró que el resultado de esa decisión es negativo: "el triunfo es pírrico porque el desgaste es furioso". Además, introdujo una comparación para dimensionar el conflicto, aclarando que no equipara el caso con situaciones de corrupción de otras gestiones, pero sí subrayando la contradicción con el discurso oficial.

"No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA le pidió a la gente: esfuerzo, paciencia, poner el hombro", afirmó.

Pedido explícito de renuncia

El punto más contundente de sus declaraciones fue el pedido directo para que Adorni deje su cargo. Márquez insistió en que su continuidad es perjudicial para el Gobierno y reclamó una resolución inmediata de la situación.

Entre sus principales definiciones, señaló:

"Es un pésimo funcionario"

"Está perjudicando políticamente a la gestión"

"Ya tuvo su cuarto de hora"

"Lo que estoy pidiendo a gritos es que se retire, que se vaya"

Además, expresó dudas sobre si efectivamente se concretará su salida, aunque remarcó que, a su entender, ya deberían haberse tomado medidas.

"No sé si lo van a sacar, pero deberían... en esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto", sostuvo.

La relación con Milei y el contraste de estilos

Márquez también hizo referencia al vínculo entre Adorni y el presidente Javier Milei, destacando que el jefe de Gabinete continúa en su cargo pese a la confianza que aún le brindan el mandatario y su entorno.

En ese marco, estableció un contraste entre el estilo personal de Milei y el accionar de Adorni. Según expresó, el presidente mantiene una vida austera, lo que refuerza el mensaje que le transmite a la sociedad.

"Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan", afirmó, señalando que ese perfil es coherente con el esfuerzo que se le pide a la ciudadanía. En contraposición, consideró que la figura de Adorni genera un quiebre en esa lógica. "El compromiso que le pidió a la gente solo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras", concluyó.

Un conflicto que escala en el espacio oficialista

Las declaraciones de Márquez no solo profundizan la controversia en torno a la figura del jefe de Gabinete, sino que también evidencian tensiones dentro del propio espacio oficialista.

El cuestionamiento público, sostenido en el tiempo y con un tono creciente, instala un debate sobre la gestión, la coherencia del discurso político y el impacto de las decisiones internas en la imagen del Gobierno.

En ese escenario, la situación de Manuel Adorni se convierte en un punto de conflicto que trasciende lo personal y se proyecta como un tema de relevancia dentro de la dinámica política de La Libertad Avanza.