Fama cruzó a Molina por la negativa al pedido de alumnos de Santa Rosa

Tras conocerse la negativa repuesta del ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica, Isauro Molina, al pedido de los alumnos de la escuela de la localidad de San Pedro, departamento Santa Rosa, el senador nacional Flavio Fama salió al cruce.



Cabe mencionar que el ministro Molina respondió a los alumnos que pidieron la construcción de un establecimiento escolar en dicha localidad que esto no será necesario porque cada vez será menor la cantidad de alumnos que asistan al sistema educativo porque cada vez más chicos estudiarán en sus casas virtualmente, a lo que agregó que según el último censo la densidad poblacional de la República Argentina está bajando, por lo que no se pueden hacer escuelas para alumnos que no existen.

Fama cuestionó duramente los dichos del funcionario provincial, expresando que “con este gobierno que no hace nada por la educación realmente va a ser difícil incentivar a los alumnos que puedan estudiar”.



Además, remarcó que con la poca y nula conectividad que existe en los departamentos que están alejados de la Capital será al menos complicado llevar adelante un dictado normal de clases, algo que ya se vivió durante los dos últimos años y que este gobierno no pudo resolver.

“La virtualidad no reemplaza totalmente la educación, mucho menos en carreras que tienen corte práctico, tal vez un cirujano pueda llegar a aprender a operar un paciente con un programa de computadora o un odontólogo a extraer una muela vía zoom” ironizó Fama.



Con respecto a lo planteado por el ministro Molina sobre la disminución de la densidad poblacional de la Argentina, el senador nacional manifestó que “habría que decirle al ministro que estudie matemáticas, porque densidad poblacional es la cantidad de habitantes por kilometro cuadrado y, a menos que la Argentina haya duplicado su superficie en los últimos 10 años, el último Censo nos da que hay 7 millones de personas más que en el 2010”.



Por otro lado, Fama también cuestionó “el lavado de manos” del intendente Elpidio Guaraz que manifestó la intención de iniciar las gestiones necesarias para la construcción del establecimiento en un terreno donado por el municipio. “Es un terreno que ya está pero nunca construyeron nada porque no les importa la educación”, dijo.



“Como lo vengo diciendo, el gobierno de Raúl Jalil tiene las prioridades cambiadas. La salud, la educación y la seguridad no son su prioridad, es por eso que privan a los jóvenes de formarse y capacitarse para el mundo del trabajo” reflexionó Fama.