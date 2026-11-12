Familiares de un empleado cesanteado tomaron la delegación municipal de Lavalle

Familiares de Guillermo "Ñoño" Ortega, ex empleado administrativo de la Municipalidad de Santa Rosa, decidieron tomar este jueves el edificio de la delegación municipal de Lavalle, en el departamento Santa Rosa, en medio de un conflicto que combina su situación laboral con un delicado cuadro de salud mental. La medida se produjo luego de que el caso tomara estado público días atrás y ante lo que el entorno del trabajador considera una falta de respuestas oficiales frente a las circunstancias que atraviesa.

La situación de Ortega se remonta a varios meses atrás, período durante el cual permaneció bajo tratamiento psiquiátrico tras atravesar una compleja situación laboral. De acuerdo con lo manifestado por sus familiares y allegados, el cuadro de salud requiere atención médica especializada y un acompañamiento permanente, tanto profesional como familiar.

La decisión de ocupar el edificio municipal se produjo en un contexto de creciente preocupación por la evolución del caso y después de que se conociera una nueva instancia en el conflicto: la notificación oficial de la cesantía del trabajador como empleado de la comuna.

De esta manera, el reclamo familiar quedó expresado mediante una medida directa en una dependencia municipal de Lavalle, con el objetivo de visibilizar una situación que, según sostienen, no encontró hasta el momento una respuesta institucional.

Suspensiones y descuentos salariales durante el tratamiento

En cuanto al origen del conflicto, según informó Info Los Altos Noticias, Ortega había sido suspendido de sus funciones como empleado administrativo municipal y comenzó a sufrir descuentos en sus haberes. La situación se habría agravado durante el último período, cuando la reducción de sus ingresos habría llegado al 100% de su salario.

Uno de los aspectos señalados por el entorno del trabajador es que, durante ese proceso, Ortega contaba con certificados médicos emitidos por la profesional que lleva adelante su tratamiento psiquiátrico. Los familiares ponen el acento en esa circunstancia al describir las condiciones en las que se desarrolló el conflicto laboral.

La reducción de los haberes constituye uno de los puntos centrales del reclamo, debido a que, según la información difundida, el trabajador atravesaba un tratamiento de salud mental y disponía de documentación médica vinculada con su situación.

A ese escenario se sumó, en las últimas horas, la comunicación formal de su cesantía como empleado municipal. La notificación representó un nuevo episodio en una situación que ya había generado preocupación entre sus allegados y que derivó finalmente en la toma de la delegación municipal.

Los intentos de diálogo con el intendente y el gremio

Los familiares y allegados de Ortega sostienen que buscaron establecer canales de diálogo con el intendente de Santa Rosa, Mario Paez, con la intención de plantear la situación y encontrar una respuesta frente al conflicto laboral y las condiciones de salud del ex empleado.

Sin embargo, aseguran que esos intentos no obtuvieron respuestas. Según lo manifestado por el entorno del trabajador, tampoco se produjo una intervención efectiva por parte del gremio que representa a los empleados municipales.

La falta de acompañamiento institucional que denuncian los familiares aparece así como otro de los componentes del reclamo. A la preocupación por el estado de salud de Ortega y por la pérdida de sus ingresos se suma la percepción de que no encontraron interlocutores que pudieran intervenir para abordar el problema.

En ese marco, la toma del edificio de la delegación de Lavalle se produjo después de los intentos de diálogo que, según aseguran, no tuvieron resultados. La medida expuso públicamente el malestar de la familia y volvió a colocar el caso en el centro de la atención comunitaria.

La delicada situación de salud

De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, Guillermo "Ñoño" Ortega permanece bajo atención médica especializada y atraviesa un delicado cuadro de salud mental. Su entorno remarcó que el proceso requiere acompañamiento profesional y familiar permanente, de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas que intervienen en su tratamiento.

La familia hizo especial hincapié en la importancia de respetar las indicaciones médicas y sostener la asistencia necesaria durante esta etapa. En ese sentido, la situación sanitaria del ex empleado constituye uno de los elementos centrales del reclamo y del pedido de atención que vienen realizando sus allegados.

El caso reúne así dos dimensiones que aparecen estrechamente vinculadas en el planteo familiar: por un lado, las decisiones administrativas adoptadas por el municipio respecto de la relación laboral de Ortega y, por otro, las condiciones de salud que atraviesa desde hace varios meses.

La suspensión, los descuentos salariales que habrían llegado al total de sus haberes, la existencia de certificados médicos y la posterior notificación de cesantía conforman los antecedentes laborales mencionados por el entorno del trabajador. A ellos se suman los pedidos de diálogo que, según aseguran, no fueron respondidos.