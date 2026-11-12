Presupuesto 2027: el Gobierno negocia con sus aliados y enfrenta reclamos por fondos provinciales

La Libertad Avanza retomará este jueves las negociaciones por el Presupuesto 2027 con los bloques aliados de la Cámara de Diputados, en una instancia clave para intentar reunir los respaldos parlamentarios que permitan avanzar con el proyecto del Gobierno. La convocatoria fue realizada para las 14, con el objetivo de responder a los pedidos de modificaciones que presentaron distintas bancadas y que, hasta el momento, no recibieron definiciones definitivas de la Casa Rosada.

El encuentro se producirá después de la visita del Papa León XIV a la Argentina y reunirá a representantes del oficialismo con legisladores del PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y diferentes fuerzas provinciales. Los votos de esos sectores serán necesarios para que el proyecto pueda avanzar en el Congreso, por lo que las conversaciones estarán concentradas en los reclamos que los aliados consideran indispensables para acompañar la iniciativa.

La reunión estará encabezada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, acompañado por las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, quienes participan de las negociaciones destinadas a construir mayorías parlamentarias. También estará presente Bertie Benegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El encuentro se desarrollará en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque el titular del cuerpo no estará presente debido a que viajará a Corrientes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La estrategia del oficialismo apunta a conseguir los acuerdos necesarios para firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y habilitar su tratamiento en el recinto. En ese sentido, el Gobierno mantiene como posibles fechas para debatir la iniciativa el 18 y el 25 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones.

Los pedidos de los bloques aliados

Los representantes del PRO, la UCR y el MID llegarán a la reunión con una agenda de reclamos que todavía espera respuestas concretas por parte del Gobierno nacional. Entre los principales planteos aparece la coparticipación de fondos para la Ciudad de Buenos Aires, junto con una modificación impositiva vinculada a la producción de huevos y sus derivados.

En este último punto, el pedido consiste en reducir la alícuota del impuesto del 21% al 10,5%. La propuesta fue impulsada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y forma parte de las demandas relacionadas con la actividad productiva regional.

El radicalismo, por su parte, insistirá con la necesidad de garantizar recursos para obras viales y financiamiento universitario. Estos dos temas integran los planteos que la UCR pretende que sean contemplados dentro del proyecto presupuestario, en un contexto en el que los bloques dialoguistas buscan compromisos sobre la distribución de los fondos.

El MID, representado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, concentrará sus gestiones en asegurar las partidas destinadas a las personas con discapacidad. La inclusión de esos recursos constituye otro de los puntos pendientes que los aliados esperan discutir con los representantes libertarios.

También participarán de las conversaciones Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; y representantes de distintas fuerzas provinciales. Estos últimos sectores mantienen reclamos relacionados con la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.

Los planteos apuntan a la administración de los recursos nacionales y a su llegada a las jurisdicciones provinciales. En particular, cuestionan que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, retenga fondos que, según sostienen, deberían ser distribuidos entre las provincias.

La falta de respuestas sobre estos temas mantiene abierta la negociación y genera incertidumbre respecto del acompañamiento que algunos bloques podrían brindar al proyecto oficial. Por ese motivo, la reunión de este jueves será una instancia para conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno en la incorporación de modificaciones.

El PRO respalda el equilibrio fiscal

Dentro de los sectores que participarán de la negociación, el PRO plantea la necesidad de aprobar un presupuesto con equilibrio fiscal, aunque considera que ese objetivo no impide discutir modificaciones al proyecto presentado por el oficialismo.

El diputado Javier Sánchez Wrba, quien participará del encuentro junto al presidente de la bancada, Cristian Ritondo, defendió la importancia de que el Congreso vuelva a aprobar un presupuesto equilibrado, pero advirtió que existen cuestiones que deben ser atendidas y que no pueden continuar postergándose.

"Sería muy importante que tengamos por segundo año consecutivo un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por el Congreso. Siempre dijimos que no se puede gastar más de los que se recauda, pero eso no quiere decir que no podamos discutir cómo mejorar el proyecto. Hay termas que hay que atender ahora y que no se pueden seguir postergando", le dijo a TN.

La posición del PRO combina, de esta manera, el respaldo al principio de equilibrio entre los ingresos y los gastos con una serie de propuestas concretas para modificar distintos aspectos de la iniciativa. Los reclamos no se limitan a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires y la producción regional, sino que incluyen medidas vinculadas con impuestos, concesiones viales, inversiones y mecanismos de control.

Entre las propuestas presentadas por la bancada se encuentran:

Reducción del impuesto a los combustibles, como parte de los cambios impositivos reclamados.

Mayor transparencia en las concesiones viales, mediante la publicación de las inversiones, los plazos y las tarifas.

Informes trimestrales al Congreso sobre las concesiones viales.

Extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, con el propósito de dar previsibilidad a las inversiones.

Autorización de operaciones de financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires.

Incorporación de un régimen antievasión para las billeteras virtuales.

La respuesta que ofrezca el oficialismo a estas propuestas será determinante para definir la posición del bloque del PRO durante la discusión presupuestaria. La bancada considera necesario que el proyecto contemple modificaciones y que los reclamos puedan ser discutidos antes de su tratamiento en el recinto.

Martín Menem y Karina Milei estarán en Corrientes

Mientras los diputados libertarios mantienen las conversaciones con los bloques dialoguistas en Buenos Aires, Martín Menem y Karina Milei estarán en Corrientes, donde participarán de actividades junto a autoridades políticas de esa provincia y de Chaco.

En ese marco, está prevista la presencia del gobernador correntino Juan Pablo Valdés, de su par chaqueño Leandro Zdero y del diputado radical Diógenes González.

La actividad se desarrollará en el contexto de las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) frente al fenómeno de El Niño. Las medidas mencionadas forman parte de una agenda vinculada con la prevención ante ese fenómeno, y explican la presencia de los funcionarios nacionales en Corrientes.

La ausencia de Menem en la reunión con los aliados hará que la negociación parlamentaria quede en manos de Gabriel Bornoroni, las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, y Bertie Benegas Lynch. Serán ellos quienes deberán escuchar los planteos de las distintas bancadas y buscar respuestas que permitan acercar posiciones.