Familiares de los tripulantes celebraron la citación a indagatoria a Mauricio Macri

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan celebraron este viernes la decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava de citar al expresidente Mauricio Macri a declaración indagatoria por la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.



El abogado y padre de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, afirmó que fue "una grata sorpresa" y añadió: "Están trabajando muy bien y con mucha rapidez en el juzgado de Dolores".



En diálogo con Radio 10, afirmó que "caía de maduro" que Macri no pudiese "zafar" en esta investigación porque existen varios documentos del expediente "formulado por los espías" que estaban dirigidos personalmente a él por lo que "no puede alegar desconocimiento".



"No quiero ser conspiranoico, pero si tanto miedo nos tenían tal vez hay cosas que todavía no sabemos y por eso hay que peritar", apuntó.



Además, consideró que hubo una "búsqueda genuina" del submarino que fue "muy difícil" por lo que no podría asegurar que desde el Gobierno sabían dónde se encontraba, aunque "lo tendrán que decir ellos".

"De todos modos lo perverso fue el destrato, el maltrato, la enorme cantidad de mentiras, la manipulación y que nos hayan espiado", indicó.



Tagliapietra recordó que, junto a otras familias de las victimas habían pedido que se continúe la búsqueda ya que había sido "muy repentino darla por terminada" y eso motivó que se nuclearan "con la expectativa de encontrarlos sanos y salvos".



"Ahí empezamos a compartir experiencias de que pasaban cosas raras en los teléfonos, en los correos electrónicos", aseguró.



En ese marco, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó elementos que permitieron inferir que durante el Gobierno de Macri se había espiado a los parientes de los fallecidos en el submarino.



"Encontró tres discos rígidos con información concreta de que nos hicieron seguimientos personales, perfilamientos, capturas de redes sociales, escuchas y hasta filmaciones con drones", detalló.

Por último, Tagliapietra denunció que cuando fueron recibidos en la Casa Rosada por Mauricio Macri él ya sabía "los planteos" que le iban a hacer.



"Lo peor de todo es que sabiendo todo eso y teniendo esa carpeta tampoco cumplió con todas esas promesas. Son inentendibles las motivaciones, pero bienvenidos sea la citación a indagatoria", apuntó.



Por su parte, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez submarinista del ARA San Juan, afirmó que Macri "tiene que ver" con el espionaje realizado a los familiares.



"Ojalá se empiece a escarbar, los familiares siempre dijimos que él tenía responsabilidad en esta cuestión, que la Justicia estaba mirando para otro lado", señaló Rodríguez en declaraciones a radio El Destape.



El hermano del submarinista indicó que "fue muy morboso" cómo los espiaron y sostuvo que fueron acciones propias de "un cínico y un demente"



"A nosotros se nos pierden los chicos el 15 de noviembre de 2017 y antes de las fiestas se nos empiezan a caer y salir de los grupos de WhatsApp ellos, los chicos", dijo y contó que comenzaron a llamar a las empresas telefónicas para saber si eso era posible: "Imagínate como volaban nuestras cabezas, nos dijeron que no era posible", sostuvo.