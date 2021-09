Felipe Solá se despidió de la Cancillería: "Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país"

Todavía en México, a donde había viajado para asistir a la Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Felipe Solá publicó este lunes una despedida en sus redes sociales tras enterarse de que será reemplazado por Santiago Cafiero al frente de la Cancillería.

"No hay palabras para agradecer tanto afecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería Argentina. Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país. Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina", escribió Felipe Solá en Twitter.

Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina.





Santiago Cafiero juró como canciller de la Argentina este lunes, mientras el ex titular de ese cargo sigue en México. Según informó el sitio ámbito.com, el ahora ex funcionario se enteró de que no seguiría al frente de las relaciones exteriores del país cuando ya estaba en el avión hacia tierra azteca.

Apenas pisó la Ciudad de México, Solá suspendió la agenda que había preparado, que incluía su participación en la Cumbre de la CELAC, y presentó su renuncia, que fue aceptada por el presidente Alberto Fernández.

De hecho, Alberto Fernández brilló por su ausencia en la despedida de Solá en redes sociales.